Spatial-Sound: Niantic und Sony kündigen Kooperation im Audiobereich an

Niantic und Sony gaben eine Kooperation bekannt, in deren Rahmen Spiele wie "Ingress Prime" von Sonys Audio-Technologie profitieren sollen. Ziel sei es, mehr Immersion hineinzubringen.

Niantic, ein Unternehmen, das sich unter anderem für das äußerst erfolgreichen „Pokémon Go“ verantwortlich zeichnet, hat eine Kooperation mit Sony angekündigt. Ziel sei die Verbindung von Niantics AR-Technologie mit Sonys Audioprodukten, womit die AR-Erfahrungen für die Nutzer noch immersiver werden soll.

Ingress Prime macht den Anfang

Als reine Konsolenspieler habt ihr davon zunächst recht wenig, denn Niantic konzentriert sich auf Mobile-Erfahrungen. Entsprechend ist der erste Teil dieser Initiative die Zusammenarbeit an Niantics „Ingress Prime“. Als Ergebnis soll „ein noch intensiveres AR- und Sounderlebnis für das Spiel“ herauskommen. Weitere Details folgen laut Entwickler im Laufe des Jahres.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit im Bereich AR und Sound mit Niantic, einem Unternehmen, das die Rolle von Sound im AR-Spielerlebnis sehr schätzt“, so Hiroshi Nakamura, Head of Mobile Product Business Division, Home Entertainment & Sound Products Business Group, Sony Corporation.

Durch die Verbindung der Spatial-Sound-Technologie von Sony mit den Spielinhalten von Niantic möchte Sony über die Kopfhörer „beeindruckende Erfahrungen erschaffen, welche die Grenzen zwischen Spiel und Realität verschwimmen lassen“.

Auch Setsuto Murai, Vice President von Niantic, meldete sich zu Wort: „Sony ist eine globale Marke mit einer breiten Palette an Audioprodukten und exzellenter Soundtechnologie. Durch die Kombination der Audiotechnologie von Sony mit der AR-Technologie von Niantic glauben wir, dass wir ein neues Level an AR-Erfahrung bieten können, das weit über das reine Sehen hinausgeht. Wir freuen uns darauf, ein noch intensiveres AR-Erlebnis in der realen Welt zu erschaffen zu können.“

Sony gehört im Audiobereich zu den führenden Unternehmen und brachte die PS5 mit einem eigenen 3D-Audio-Format auf den Markt, das zunächst nur mit Kopfhörern funktionierte. Mit einem späteren Update wurde der Support für TV-Lautsprecher nachgereicht.

Den AR-Markt hat Sony bisher weniger bedient. Allerdings steht die Veröffentlichung einer neuen Generation des Virtual Reality-Headsets PlayStation VR bevor. PSVR2 richtet sich an Besitzer der PS5 und soll mit Augenerkennung, einer höheren Auflösung und Inside-Out-Tracking punkten. Zuletzt wurden ebenfalls Fresnel-Linsen bestätigt.

