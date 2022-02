Rainbow Six Extraction: Krisen-Event „Spillover“ startet – Details und Videos

Rainbow Six Extraction:

In "Rainbow Six Extraction" startet heute eine neue Herausforderung. Sie hört auf den Namen "Spillover" und gehört zu den Krisen-Events, die den Shooter längerfristig unterstützen sollen. Videos gewähren Einblicke.

Ubisoft startet in „Rainbow Six Extraction“ heute das erste Krisen-Event namens „Spillover“, zu dem ihr euch unterhalb dieser Zeilen Videos anschauen könnt. Bei solchen Events handelt es sich laut Publisher um umfangreiche, zeitlich begrenzte Ereignisse, bei denen ihr „einzigartigen und massiven Bedrohungen in der Eindämmungszone“ gegenüberseht.

Zur Handlung des ersten Krisen-Events schreibt Ubisoft: „Während sich die Wucherungskolonien über die Krisengebiete ausbreiten, müssen die Spieler die neuen Kanister mit Auflösungsmittel einsetzen, um Wellen von Feinden anzulocken und die Kolonien der außerirdischen Wucherungen zu vernichten.“

Teilnehmende Spieler werden belohnt

Alle Spieler, die sich während des Events einloggen, haben die Chance, die exklusive neue REACT-Technologie zu erhalten. Es ist ein Automatikgeschützturm, der automatisch Archaeen anvisiert und angreift.

Neben dem Event „Spillover“ tritt Zofia dem R.E.A.C.T.-Team bei. Sie ist eine Operatorin aus „Rainbow Six“ und für ihre Überlebenstechniken bekannt. Der Neuzugang wird laut Ubisoft sowohl in „Spillover“ als auch im Hauptspiel ein wichtiger Bestandteil sein. „Indem Zofias Granatwerfer mit zusätzlicher REACT-Verteidigungstechnik ausgestattet wird, können die Chancen auf einen erfolgreichen Einsatz erhöht werden“, so die Macher.

„Spillover“ ist laut Publisher das erste von vielen Krisen-Events und Aktualisierungen, die für „Rainbow Six Extraction“ erscheinen werden. Der Shooter ist für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich. Im PlayStation Store bekommt ihr bereits einen ersten Rabatt, sofern ihr euch beeilt. Der Preis sank temporär von 49,99 auf 37,49 Euro. Gültig ist das Angebot bis zum 3. März 2022.

Weitere Meldungen zu Rainbow Six Extraction:

Im Laufe des heutigen Tages gab Ubisoft eine erste offizielle Spielerzahl zu „Rainbow Six Extraction“ heraus. Mehr als fünf Millionen Spieler beschäftigten sich bisher mit dem Shooter. Aufgrund der Game-Pass-Aufnahme und durch das Buddy-Pass-Feature ist es allerdings schwierig, Rückschlüsse auf den tatsächlichen Erfolg von „Rainbow Six Extraction zu ziehen. Nachfolgend die anfangs erwähnten Videos:

Weitere Meldungen zu Rainbow Six Extraction.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren