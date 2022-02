PS4: Firmware-Update 9.04 behebt Disk-Problem bei Cyberpunk 2077

„Cyberpunk 2077“ bekam vor einigen Tagen das Update 1.5 verpasst, mit dem unter anderem die New-Gen-Version des Rollenspiels aus dem Hause CD Projekt eingeführt wurde. Gleichzeitig sorgte das Update dafür, dass PS4-Spieler „Cyberpunk 2077“ unter bestimmten Umständen nicht mehr starten konnten.

Stattdessen sahen sie die folgende Meldung: „Die Anwendung kann nicht gestartet werden. Die Daten sind beschädigt. Löschen Sie die Anwendung von der PS4 und legen Sie die Disk erneut ein.“ Das heißt, die Disk-Version war nach der Aktualisierung des Spiels auf 1.5 (1.51) nicht mehr nutzbar.

Offenbar wurde recht zügig eine Lösung gefunden, die mit einem neuen PS4-Firmware-Update Einzug hielt. Darauf macht CD Projekt auf der offiziellen Support-Seite aufmerksam. „Ein Software-Update für die PS4 ist jetzt verfügbar“, schreibt der Entwickler dort. „Stellt sicher, dass ihr euer System aktualisiert.“ Auch auf Twitter ist der Hinweis zu lesen:

There’s a software update for PS4 live now. It addresses the issue with the disc version of Cyberpunk 2077 not launching on PS4 after installing the latest game patch. Please make sure to update your system. pic.twitter.com/3EYJNGjRKp

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 19, 2022