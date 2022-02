Dragon Age: Im Gegensatz zu Mass Effect wohl keine Remastered-Trilogie geplant

Bekanntermaßen arbeitet BioWare seit einer Weile am Fantasy-Rollenspiel "Dragon Age 4". Geht es nach dem gut vernetzten Videospiel-Journalisten Jeff Grubb, dann sollten wir nicht damit rechnen, dass die "Dragon Age"-Reihe mit einer Remastered-Trilogie vom Schlage der "Mass Effect: Legendary Edition" bedacht wird.

"Dragon Age 4" befindet sich bei BioWare in Arbeit.

Auch wenn seit der offiziellen Ankündigung im Rahmen der The Game Awards 2018 mittlerweile mehr als drei Jahre ins Land gezogen sind, lässt „Dragon Age 4“ nach wie vor auf sich warten.

Derzeit ist wohl mit einem Release Ende des Jahres 2023 zu rechnen. Wer darauf gehofft haben sollte, dass uns BioWare die Wartezeit bis dahin mit technisch aufpolierten Versionen der ersten drei „Dragon Age“-Abenteuer verkürzen könnte, kann diese Hoffnungen wohl begraben. Laut dem gut vernetzten Videospiel-Journalisten und Industrie-Insider Jeff Grubb sollten wir nämlich nicht mit einer Remastered-Sammlung im Stile der „Mass Effect: Legendary Edition“ rechnen.

Zum einen sollen sich die Entwickler von BioWare vor allem auf die Fertigstellung von „Dragon Age 4“ konzentrieren. Hinzukommt die Tatsache, dass die Geschichten der ersten drei „Dragon Age“-Abenteuer nicht so eng miteinander verknüpft sind, wie es beispielsweise bei der „Mass Effect“-Reihe der Fall war.

Dragon Age 4 soll sich in einem „sehr guten Zustand“ befinden

Mit einem Blick auf die Entwicklung von „Dragon Age 4“ führte Grubb bereits in der vergangenen Woche aus, dass sich der Titel in einem „sehr guten Zustand“ befinden soll. Daher sei damit zu rechnen, dass das Fantasy-Abenteuer in etwa 18 Monaten und somit Mitte bis Ende 2023 erscheinen wird. Weiter geht Grubb laut eigenen Aussagen davon aus, dass wir im Laufe des Jahres mit ersten Spielszenen aus dem kommenden „Dragon Age“-Abenteuer bedacht werden.

Weitere Meldungen zu Dragon Age:

Electronic Arts beziehungsweise BioWare wollten die Angaben von Grubb bisher nicht kommentieren beziehungsweise bestätigen. Während „Dragon Age: Origins“ im Jahr 2009 für den PC, die PlayStation 3 und die Xbox 360 veröffentlicht wurde, folgte „Dragon Age 2“ im Jahr 2011.

Den vorläufigen Schlusspunkt setzte „Dragon Age: Inquisition“, das 2014 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erschien.

Quelle: Gamesradar

Weitere Meldungen zu Dragon Age.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren