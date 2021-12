Dragon Age 4: Entwickler „arbeiten hart“ und freuen sich auf 2022

In einem kurzen Status-Update zum Rollenspiel "Dragon Age 4" weisen die Entwickler von BioWare darauf hin, dass sich das Studio auf das in Kürze startende Videospieljahr 2022 freue. Somit dürften sich auch die Gerüchte um eine mögliche Präsentation auf den The Game Awards 2021 erledigt haben.

Mittlerweile sind seit der offiziellen Ankündigung von „Dragon Age 4“ im Rahmen der The Game Awards 2018 knapp drei Jahre ins Land gezogen, ohne dass wir mit konkreten Details oder gar ersten Spielszenen zum neuen Fantasy-Abenteuer von BioWare bedacht wurden.

Zuletzt wurde spekuliert, dass das kanadische Studio die in der kommenden Woche stattfindenden The Game Awards 2021 nutzen könnte, um uns einen genaueren Blick auf den neuesten Ableger der erfolgreichen Rollenspiel-Serie zu ermöglichen. Gerüchte, die sich aufgrund eines aktuellen Statements von BioWare wohl erledigt haben dürften. In diesem weisen die Entwickler nämlich darauf hin, dass sie weiterhin „hart am neuen Dragon Age arbeiten und sich auf das Jahr 2022“ freuen.

Neue Infos erst im kommenden Jahr?

Dies legt die Vermutung nahe, dass wir erst im Laufe des nächsten Jahres mit offiziellen Informationen zu „Dragon Age 4“ rechnen sollten. „Wir freuen uns auf nächstes Jahr, wenn wir mehr darüber sprechen können, woran wir arbeiten“, heißt es in der Mitteilung von BioWare kurz und knapp. Zuletzt berichtete der für gewöhnlich gut informierte Insider Jeff Grubb, dass sich „Dragon Age 4“ nur noch für die neue Konsolen-Generation und den PC in Entwicklung befinden soll.

Die PlayStation 4 und die Xbox One bleiben demnach außen vor. Weiter berichtete die Gerüchteküche in den letzten Wochen, dass „Dragon Age 4“ aktuell für eine Veröffentlichung Mitte 2023 vorgesehen ist. Allerdings wurden sämtliche Berichte um die versorgten Plattformen und den Releasezeitraum bisher nicht von offizieller Seite kommentiert oder gar bestätigt.

