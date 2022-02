Gran Turismo 7: Virtual to Reality-Videoserie vergleicht Spiel mit realer Rennstrecke

Viele Spieler hätten sich in Hinblick auf das kommende PS5-Headset PlayStation VR2 wahrscheinlich eher eine Virtual Reality-Videoserie gewünscht. Doch auch die Virtual to Reality-Videoserie kann sich durchaus sehen lassen. Zu Gesicht bekommt ihr nach dem Start der unten eingebetteten Clips einen Vergleich zwischen einer Rennstrecke im Spiel mit dem realen Kurs, der als Vorlage diente, wobei der Willow Springs International Raceway in den Fokus rückt.

Für den Vergleich steuert der Rennfahrer Dai Yoshihara ein für Rennen vorbereitetes Evasive Motorsports’ Tesla Model 3 Performance-Fahrzeug und gibt einige Tipps, wie ihr eine der schnellsten Strecken in den USA bewältigen könnt. Das schließt die idealen Fahrzeugmodifikation, Rennlinien und kleinen Problemstellen mit ein. Dem gegenüber wird eine vergleichbare Runde in „Gran Turismo 7“ gestellt.

„Schaut euch unsere zweiteilige Virtual to Reality-Videoserie an, in der diese Experten ihre Einblicke in die Unterschiede zwischen GT7 und dem wirklichen Leben geben. Verpasst auf keinen Fall das Side-by-Side-Vergleichsvideo einer fliegenden Runde in Gran Turismo 7 und im wirklichen Leben durch das Cockpit eines Tesla-Fahrzeugs“, so Sony.

Fanatec Gran Turismo DD Pro ist lieferbar

Falls ihr nach einem passenden Lenkrad sucht: Das Fanatec Gran Turismo DD Pro, über das wir bereits in einer vorangegangenen Meldung berichteten, ist mittlerweile versandfertig. Das gilt für fast alle Pakete mit Ausnahme des kompletten Bundles mit Load Cell Kit, das erst am 14. März 2022 ausgeliefert wird. Einen Versand zunächst ohne Load Cell Kit lehnt Fanatec ab, sodass ihr entweder warten oder eines der kleineren Pakete ohne Load Cell Kit wählen müsst. Ab 699,95 Euro geht es los.

Erscheinen wird „Gran Turismo 7“ am 4. März 2022 für PS5 und PS4. Falls ihr im Vorfeld mehr über das Rennspiel erfahren möchtet, dann werdet ihr in unserer News-Übersicht zu „Gran Turismo 7“ fündig. Diskutieren könnt ihr das Rennspiel ebenfalls im „Gran Turismo“-Forum, wo in Kürze ein Wettbewerb gestartet wird. Nachfolgend die anfangs erwähnten Videos:

