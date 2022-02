Tormented Souls: Klassische Horror-Erfahrung jetzt auch für PS4 verfügbar – Launch-Trailer

Im August letzten Jahres erschien „Tormented Souls“ für die PS5. Jetzt ist das klassische Survival-Horror-Spiel auch für die PS4 verfügbar.

Wer die alten „Resident Evil“-Ableger gerne gespielt hat, sollte unbedingt einen Blick riskieren. Bei „Tormented Souls“ handelt es sich quasi um eine moderne Version davon. Die Entwickler haben auf eine feste Kameraperspektive, ein knappes Inventar und knackige Rätsel gesetzt. Auch Schockmomente kommen nicht zu kurz.

Die Hauptrolle übernimmt Caroline Walker, die mitten in der Nacht verkabelt in einer Badewanne aufwacht. Kurz darauf stellt sie fest, dass sie sich in einem unheimlichen Herrenhaus befindet, das zu einer Klinik umgestaltet wurde. Sie muss herausfinden, wie sie an diesen Ort gelangt ist und was genau hier vor sich geht.

Ein Hin und Her

Letzten Endes hat es die PS4-Fassung doch noch auf den Markt geschafft. Damals kündigten die zuständigen Entwickler das Horrorspiel für die alten Konsolen an. Einige Monate später entschied man sich dazu, die Old-Gen-Versionen einzustellen und sich voll auf die Nachfolgerkonsolen zu konzentrieren. Daraufhin vergingen ein paar weitere Monate, bis sich die Verantwortlichen doch noch für eine Old-Gen-Fassung entschieden haben.

Related Posts

Durch die 23 eingereichten Pressebewertungen kam ein Metascore von 72 Punkten zustande. Positiver fällt der User-Score aus, der bei 8,3 von zehn möglichen Punkten liegt. Die Spieler haben vor allem die gruselige Atmosphäre gelobt.

Neben der PS4 wurde „Tormented Souls“ auch für Xbox One veröffentlicht. Übrigens: PS5-Besitzer können momentan 30 Prozent sparen und den Titel für nur 13,99 Euro erwerben.

Ein paar Eindrücke der traditionellen Horror-Erfahrung verschafft euch der eingetroffene Launch-Trailer:

Weitere Meldungen zu Tormented Souls.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren