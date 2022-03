BAFTA Gaming Awards: Returnal mit 8 Nominierungen – Preisverleihung am Montag

Die britische Preisverleihung für Videospiele geht in die nächste Runde. Welche Spiele die meisten Nominierungen erhalten haben, erfahrt ihr in der unten aufgeführten Übersicht.

Ganze acht Mal wurde „Returnal“ für die BAFTA Gaming Awards in Großbritannien nominiert. Damit hat Housemarques Roguelite-Shooter zusammen mit „It Takes Two“ die meisten Nominierungen für die bevorstehende Preisverleihung erhalten.

Der PS5-Platformer „Ratchet & Clank: Rift Apart“ ist ebenfalls ein vielversprechender Anwärter und kommt auf sieben Stimmen. Dahinter folgen „Forza Horizon 5“ und „Psychonauts 2“, die von den Xbox Game Studios entwickelt wurden. Beide Titel haben sechs Nominierungen erhalten. „Deathloop“ von Bethesda Softworks schafft es auf fünf Nominierungen und könnte damit ebenfalls mindestens einen Preis abäumen.

Auch Nintendo ist mit zwei Spielen vertreten. „Animal Crossing: New Horizons“ und „Mario Party Superstars“ können jeweils eine Nominierung vorweisen. Ein weiteres Spiel namens „Unpacking“ hat zwei Stimmen erhalten. Die Kandidaten für den besten (Neben)Darsteller wurden komischerweise noch nicht verkündet.

Über die Gewinner aus dem vergangenen Jahr könnt ihr euch im unterhalb verlinkten Artikel nachlesen. „Hades“ ging dabei als klarer Gewinner hervor und schlug unter anderem den Favoriten „The Last of Us Part 2“:

Die BAFTA Awards 2022 werden am 7. März, also am kommenden Montag, ausgetragen. Austragungsort ist die Queen Elizabeth Hall in London. Über Youtube, Twitch und Facebook kann die Show verfolgt werden. Sobald die Gewinner bekannt sind, werden wir unverzüglich darüber informieren.

