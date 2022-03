State of Play März 2022: PlayStation-Show hier im Livestream

State of Play März 2022:

Heute Nacht wird eine weitere Ausgabe der State of Play-Show ausgestrahlt und ihr könnt live dabei sein. Um 23 Uhr erfolgen die Präsentationen über Youtube und Twitch.

Sony hat für die kommende Nacht eine neue Ausgabe der State of Play-Show angekündigt. Einmal mehr möchte euch der PS5-Hersteller die neusten Spiele vorstellen, wobei Games aus dem japanischen Raum in den Mittelpunkt gerückt werden sollen.

Wie gewohnt könnt ihr die Show live verfolgen bzw. das Video direkt zur Premiere anschauen. Möglich ist das einmal mehr auf Youtube oder Twitch. Weiter unten haben wir den Youtube-Stream eingebettet.

Wann geht es los? Die neuste Ausgabe von State of Play startet am heutigen 9. März 2022 um 23 Uhr unserer Zeit. Auch zum Umfang machte der PS5-Hersteller eine Angabe. Etwa 20 Minuten lang werdet ihr mit den Neuigkeiten bedacht. Nachfolgend der Youtube-Stream zur Show:

Was wird (nicht) gezeigt?

Sony möchte sich heute den Spielen japanischer Publisher widmen. Einzelne Games wurden nicht genannt. Allerdings gibt es Vermutungen. Mit dabei könnten Titel wie „Final Fantasy 16“, „Final Fantasy 7 Remake Part 2“ und „Ghostwire Tokyo“ sein, wobei die zuletzt genannte Produktion lediglich von einem japanischen Entwickler stammt.

Da sich Sony „vor allem“ auf Spiele japanischer Publisher konzentrieren möchte, könnte auch das eine oder andere Spiel westlicher Publisher dabei sein. Die Hoffnungen liegen unter anderem auf „Hogwarts Legacy“.

Keinen Auftritt in der Show wird PlayStation VR2 haben. Das gab Sony explizit in der Ankündigung bekannt. „In dieser Ausgabe haben wir keine Updates zu PlayStation VR2-Titeln oder zur Hardware“, so Sony.

Auch an alle Co-Streamer richtete sich Sony in der Ankündigung und rät zur Vorsicht: So könne die Übertragung urheberrechtlich geschützte Inhalte (z. B. lizenzierte Musik) beinhalten, für die PlayStation keine Rechte hält. Daher könnten die Lizenzvereinbarungen mit Co-Streams oder VOD-Archiven der Übertragung im Konflikt stehen. Streamer und Content-Creator sollten daher darauf achten, dass die lizenzierte Musik nicht zu hören ist.

