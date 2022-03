PS5: System-Update 21.02-04-51.00 zum Download – Changelog

Sony hat für die PlayStation 5 ein neues System-Update veröffentlicht. Damit hebt das Unternehmen die PS5-Firmware auf die Version 21.02-04-51.00 an. Ebenfalls steht der Changelog zur Ansicht bereit.

Doch ihr kennt es bereits: Bei kleineren System-Updates, auch wenn es sich erneut um einen Download von mehr als 900 MB handelt, geht Sony nicht allzu sehr ins Detail. Im Changelog ist einmal mehr die Rede davon, dass an der Systemleistung geschraubt wurde. Vermutet werden kann, dass einige Verbesserungen vorgenommen wurden, die auf dem ersten Blick nicht sichtbar sind.

Changelog zum PS5-Update 21.02-04-51.00

Dieses Systemsoftware-Update verbessert die Systemleistung

PS5-Beta-Update wird getestet

Das PS5-Update 21.02-04-51.00 könnt ihr auf dem gewohnten Weg beziehen. Sollte es euch beim Start nicht angeboten werden, schaut einfach in den Einstellungen der PS5 im Systembereich nach, ob das System-Update bereits auf die PS5 geladen wird. Nach dem Download startet ihr wie gewohnt die Installation. Ebenfalls kann das Update optional über dieheruntergeladen werden

Neue Features umfasst das heutige PS5-System-Update 21.02-04-51.00 offenbar nicht. Allerdings werden diese längst im Rahmen einer Beta getestet. Damit finden unter anderem neue Registerkarten auf die Sony-Konsole. Ebenfalls kommt es zu einer Aktualisierung der Benutzeroberfläche, während neue Barrierefreiheitsfunktionen eingeführt werden. Offene und geschlossene Parties für PS4 und PS5 gibt es obendrauf.

Die komplette Liste der geplanten PS5-Features, die sich momentan in der Beta-Phase befinden, findet ihr in dieser Meldung.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Die PS5 kam Ende 2020 auf den Markt und glänzt seitdem in der Regel durch Abwesenheit. Das heißt, auch fast eineinhalb Jahre nach der Markteinführung kann Sony die Nachfrage nicht bedienen. Selbst große Händler wie Amazon können die New-Gen-Konsole nur in Abstand von mehreren Wochen anbieten, was in hinsichtlich großer Blockbuster, die zuletzt (auch) für die PS5 veröffentlicht wurden, durchaus einen Einfluss auf die Verkaufszahlen der Software hat.

Branchevertreter gehen davon aus, dass die globale Chipkrise noch ein bis zwei Jahre anhalten wird. Offen ist, welchen Einfluss die aktuelle Marktsituation auf die Einführung von PlayStation VR2 hat.

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren