PlayStation VR2: Erfolgt die Markteinführung erst 2023?

Bereits im vergangenen Jahr machte Sony Interactive Entertainment Nägel mit Köpfen und kündigte den Nachfolger zu PlayStation VR offiziell für die PlayStation 5.

Nachdem die Controller von PlayStation VR2 bereits vor einigen Monaten vorgestellt wurden, präsentierte uns Sony Interactive Entertainment vor wenigen Tagen zudem das Design des VR-Headsets an sich. Unklar ist leider weiterhin, wann das neue VR-Headset im Endeffekt erscheinen wird. Nachdem sich in den vergangenen Monaten recht hartnäckig das Gerücht hielt, dass die Markteinführung von PlayStation VR2 Ende 2022 erfolgen wird, sprechen aktuelle Meldungen davon, dass sich der Launch des VR-Headsets auf Anfang 2023 verschieben könnte.

Fokus soll erst einmal auf der Verfügbarkeit der PS5 liegen

Dies berichtet der Youtube-Kanal „PSVR Without Parole“, der in der Vergangenheit mit zutreffenden Leaks zu PlayStation VR2 auf sich aufmerksam machte, unter Berufung auf mehrere Quellen, die mit der Sachlage vertraut sein sollen. Der ausschlaggebende Punkt ist laut „PSVR Without Parole“ der Mangel an Halbleitern, der den führenden Elektronikunternehmen weiterhin zu schaffen macht. Aufgrund des Chip-Mangels sollen sich die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment dazu entschlossen haben, den Fokus erst einmal auf die PlayStation 5 zu verlagern und dafür zu sorgen, dass die begehrte Konsole in den nächsten Monaten bestmöglich verfügbar ist.

Dies wiederum führe dazu, dass die Produktion von PlayStation VR2 entsprechend ausgebremst wird. Eine Verschiebung der Markteinführung auf das erste Quartal 2023 sei die Folge. Auch wenn „PSVR Without Parole“ in den letzten Monaten zu den verlässlichen Insider-Quellen zählte, sollten die Angaben des Kanals vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Sony Interactive Entertainment steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt nämlich noch aus.

Laut Sony Interactive Entertainment lehnt sich PlayStation VR2 optisch am Design der PlayStation 5 an. Dementsprechend dominieren die Farben Schwarz und Weiß. Des Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass das VR-Headset mit einem neuen Lüftungsdesign versehen wurde, mit dem die Entwickler verhindern möchten, dass die Linsen beschlagen, während ihr in die VR-Welten abtaucht.

