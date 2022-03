PS4 & PS5: Diese Spiele kommen neu auf den Markt

In den nächsten Tagen werden insgesamt zehn neue Games für PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht. Auf welche Titel sich PlayStation-Spieler genau freuen dürfen, erfahrt ihr in unserem kleinen Übersichtsartikel.

Kommende Woche dürft ihr euch selbstverständlich wieder auf einige neue Games für PS4 und PS5 freuen. Diesmal finden wieder mehr Spiele ihren Weg in den Handel, nämlich insgesamt zehn Stück. Auf welche Titel ihr euch genau freuen dürft, möchten wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas näher ansehen.

Dawn of the Monsters (PS4, PS5)

Release: 15. März 2022

Den Anfang macht das Side-Scroller-Kaiju-Beat-‚em-up „Dawn of the Monsters“, in dem ein bildgewaltiger Kampf zwischen verschiedenen mächtigen Monstern entbrennt. Gewaltige Kreaturen, sogenannte Nephilim, starten einen Angriff auf die Erde und nun muss die Menschheit eigene riesige Krieger als Verteidigung ins Gefecht schicken.

Ihr übernehmt die Kontrolle über einen dieser vier Titanen und müsst nun die Welt beschützen. Jeder verfügt über eigene Fähigkeiten und verlangt entsprechend nach einem etwas anderen Spielstil. Im Laufe der 35 Story-Missionen schlagt ihr euch durch allerlei zerstörbare Umgebungen und dürft eure Charaktere auch verbessern. Darüber hinaus ist es ebenfalls möglich, den Titel gemeinsam mit einem weiteren Spieler im Koop-Modus zu spielen.

Grand Theft Auto V (PS5)

Release: 15. März 2022

Was gibt es über dieses Mammutspiel aus dem Hause Rockstar Games noch zu schreiben, das ihr nicht bereits wisst? Nachdem der Titel ursprünglich noch für PlayStation 3 erschien, findet er nun in einer technisch überarbeiteten Version erstmals seinen Weg auf die aktuellen Konsolen, unter anderem die PS5. Die Story bleibt derweil unverändert: Diese entführt euch ins sonnige Los Santos, wo ihr die Kontrolle über die drei Kriminellen Franklin, Michael und Trevor übernehmt, mit denen ihr allerlei Chaos verbreitet und zwischen denen ihr frei wechseln dürft.

Technisch unterstützt „Grand Theft Auto V“ nun 4K-Auflösung und Ray Tracing. Des Weiteren werden drei unterschiedliche Darstellungsmodi geboten (Leistung, RT, Wiedergabetreue). Außerdem soll die Spielwelt insgesamt noch lebendiger und glaubhafter wirken. Hierfür wurde die Anzahl der NPCs erhöht, es gibt mehr Vegetation zu sehen und auch die Beleuchtung sowie Reflexionen wurden von den Entwicklern verbessert. Ehe wir es vergessen: Ebenfalls für PS5 erscheint das Multiplayer-Spiel „Grand Theft Auto Online“, das nun auch separat erhältlich ist.

Phantom Breaker: Omnia (PS4)

Release: 15. März 2022

Steht euch der Sinn derweil mehr nach klassischer 2D-Prügelaction, solltet ihr unbedingt „Phantom Breaker: Omnia“ im Blick behalten. Hierbei handelt es sich um ein Update des Originals aus dem Jahre 2013. Insgesamt dürft ihr aus stattlichen 20 Charakteren wählen und in den Kampf ziehen. Im Rahmen der Story erscheint ein mysteriöser Mann, das Phantom, in Tokio. Er verspricht dem Sieger eines Turniers die Erfüllung eines Wunsches. Dass die Kämpfer dadurch ein großes Unheil heraufbeschwören könnten, wird ihnen erst langsam klar.

Jeder Charakter kann zwischen drei Kampfstilen wählen (Grob, Schnell, Omnia), was es euch erlaubt, sie an euren Stil anzupassen. Des Weiteren haben die Macher das Balancing zwischen den Figuren überarbeitet und noch an weiteren Stellschrauben gedreht. Es gibt beispielsweise erstmals eine englische Vertonung sowie einen neu abgemischten Soundtrack. Zudem dürft ihr euch auf vier brandneue Spielfiguren freuen.

Paradise Killer (PS4, PS5)

Release: 16. März 2022

Wenn ihr lieber eine komplexe und abgedrehte Geschichte erleben möchtet, solltet ihr euch „Paradise Killer“ genauer ansehen. Darin erkundet ihr eine Insel, die fernab der Realität liegt und auf der eine Gruppe von Menschen versucht, längst vergessene und mächtige Alien-Gottheiten heraufzubeschwören.

Doch eines Tages kommt es zu einem Mord auf dem Eiland und es ist eure Aufgabe, diesen aufzuklären. Ihr müsst diesen Fall vor Gericht bringen und stichhaltig argumentieren, um den Täter zu überführen. Erst wenn das erledigt ist, kann die Paradiesinsel gerettet werden. Dabei müsst ihr euch natürlich mit allerlei unterschiedlichen Charakteren unterhalten, Hinweise sammeln und auch das eine oder andere Rätsel lösen.

ANNO: Mutationem (PS4, PS5)

Release: 17. März 2022

Im Action-Adventure „ANNO: Mutationem“, das auf Konsolen übrigens exklusiv für PS4 & PS5 erscheint, stürzt ihr euch derweil in eine düstere Cyberpunk-Welt. Ihr schlüpft darin in die Rolle der Einzelgängerin Ann, die sich auf einer äußerst persönlichen Mission befindet. Hierbei behilflich sind ihr und euch die Fähigkeiten der Heldin, denn sie ist nicht nur eine gute Erkunderin, sondern ebenfalls eine fähige Kriegerin.

Mit ihr erforscht ihr die Spielwelt, die in einem Mix aus 2D- und 3D-Elementen gehalten ist und in einem schicken Pixellook daherkommt. Ihr müsst verschiedene Orte erkunden und dabei immer wieder darauf achten, die Fähigkeiten eurer Heldin Stück für Stück zu verbessern. Diese muss sich nämlich regelmäßog gegen Feindesscharen und Bossgegner behaupten.

Curious Expedition 2 (PS4)

Release: 17. März 2022

Mit „Curious Expedition 2“ wagt ein weiterer PC-Titel den Sprung auf Sonys Konsolen. Das Spiel versetzt euch ins Jahr 1889, in dem auf dem Atlantik mysteriöse Inseln erscheinen und wieder verschwinden. Die Entdecker-Clubs schicken Expeditionen los, um die versteckten Schätze dieser Inseln zu bergen und auf der Pariser Weltausstellung zu präsentieren.

Euch erwarten prozedural generierte Welten, die unter anderem unterschiedliche Biome bieten sollen. Alle Gebiete warten dabei mit neuen Kombinationen aus Gefahren, Schätzen und Ereignissen auf. Für das Ressourcen-Management sowie die Kämpfe müsst ihr einen kühlen Kopf bewahren, damit ihr eure Entdeckungsreisen wohlbehalten absolvieren könnt.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (PS4, PS5)

Release: 17. März 2022

Mit „Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5“ buhlt in der nächsten Woche auch ein Sportspiel um die Gunst von PlayStation-Spielern. Wie der Titel bereits andeutet, dreht sich dabei alles um Hallen-Supercross. Das Herzstück des Spiels ist der Karriere-Modus, in dem ihr es von einem Anfänger zum Champion bringen müsst.

Ihr müsst mit eurem Fahrer diverse Vorbereitungen durchlaufen und euch natürlich auch in knackigen Rennen beweisen. Darüber hinaus ist ebenfalls ein Strecken-Editor an Bord, in dem ihr kreativ sein dürft. Zudem ist auf Wunsch der Fans nun auch ein Splitscreen-Modus enthalten.

Persona 4 Arena Ultimax (PS4)

Release: 17. März 2022

Nachdem „Persona 4 Arena Ultimax“ erstmals bereits 2013 für die PS3 veröffentlicht wurde, wagt das Prügelspiel nun den Sprung auf die PS4. Entwickelt wurde das Spiel von den Beat-em-up-Profis von Arc System Works („Dragon Ball FighterZ“), weshalb ihr euch auf ein komplexes Kampfsystem mit einzigartigen Figuren freuen dürft.

Das Spiel bietet alle Inhalte des Originals, inklusive des Arena-Modus und bietet sowohl eine englische als auch japanische Sprachausgabe. Im Rahmen der Story des Spiels tretet ihr gegen eine Armee aus Schatten an.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4, PS5)

Release: 18. März 2022

Mit „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ erwartet uns derweil die größte Neuveröffentlichung der kommenden Woche. Hierbei handelt es sich um ein Spin-off der legendären JRPG-Reihe, das sich spielerisch mit seinen knackigen und blutigen Kämpfen eher an Souls-likes wie „Nioh“ orientiert. Dies ist auch wenig verwunderlich, immerhin entsteht der Titel bei den „Ninja Gaiden“-Entwicklern von Team Ninja.

Die Story des Spiels ist derweil im Universum von „Final Fantasy I“ angesiedelt und erzählt eine alternative Version der daraus bekannten Ereignisse. Ihr schlüpft in die Rolle von Jack, der gemeinsam mit seinen Freunden, den Kriegern des Lichts, versucht, das Monster Chaos aufzuhalten. Um diese schwierige Aufgabe erfüllen zu können, stehen ihm zahlreiche Jobs zur Verfügung, zwischen denen er wechseln darf. Falls ihr noch mehr über das Action-RPG wissen möchtet, werft gerne einen Blick auf unser Exklusiv-Interview mit den Entwicklern.

Who Pressed Mute on Uncle Marcus? (PS4)

Release: 18. März 2022

In „Who Pressed Mute on Uncle Marcus?“ erwartet euch indes eher ein interaktiver Film mit echten Schauspielern. Zu sehen sind unter anderem bekannte Serien-Stars wie Andy Buckley („The Office“), Susannah Doyle („Black Mirror“) und Robbie Kay („Once Upon a Time – Es war einmal…“). Gedreht wurde während des Lockdowns sowohl in London als auch in Los Angeles.

Die Story handelt von einem Familienquiz, einer Tradition, die Abbys Mutter seit Jahren veranstaltet. Diesmal nimmt das Event jedoch eine ungeahnte Wendung, denn Onkel Marcus (Buckley) verrät Abby, dass jemand aus ihrer Familie ihn vergiftet hat und er sterben wird. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem Mörder.

