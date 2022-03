State of Play: Neue Ausgabe in dieser Woche – Hogwarts Legacy im Fokus

In den vergangenen Wochen wiesen gleich mehrere als verlässliche Quelle geltenden Insider darauf hin, dass ein neuer Trailer zum Fantasy-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ in den Startlöchern steht.

Nachdem Warner Bros. Interactive und die verantwortlichen Entwickler der Avalanche Studios zu diesem Thema bisher schwiegen, wurde heute eine weitere Ausgabe des „State of Play“-Formats angekündigt. Diese wird am kommenden Donnerstag, den 17. März 2022 um 22 Uhr stattfinden. Wie zuletzt gehabt bringt es die neue Episode auf eine Laufzeit von rund 20 Minuten. In den Mittelpunkt rückt dieses Mal „Hogwarts Legacy“, das ausführlich vorgestellt werden soll.

Laut offiziellen Angaben dürfen wir uns im Rahmen der „State of Play“-Episode auf über 14 Minuten frisches Gameplay freuen, das aus der PlayStation 5-Version von „Hogwarts Legacy“ stammt. Darüber hinaus werden die Entwickler der Avalanche Studios zu Wort kommen, über ihr neues Projekt plaudern und auf die Entstehung des Open-World-Projekts eingehen.

„Seit wir Hogwarts Legacy zum ersten Mal vorgestellt haben, wurde der Trailer auf dem YouTube-Kanal von PlayStation über 28 Millionen Mal aufgerufen. Wir haben versprochen, in diesem Jahr noch mehr preiszugeben, und jetzt können wir das Versprechen endlich einhalten“, so die heutige Ankündigung weiter.

Die neue „State of Play“-Ausgabe könnt ihr auf Twitch oder YouTube verfolgen.

Wands at the ready for an all new State of Play focused on Hogwarts Legacy, featuring an extended first look at gameplay this Thursday, March 17 at 2 PM PT: https://t.co/TwujdB2cBr pic.twitter.com/bFZMWjdZ2t

— PlayStation (@PlayStation) March 14, 2022