Dead Space Remake: Weiterer Livestream im Mai – Entwickler bitten um Vorschläge

Erst vor wenigen Tagen fand ein Livestream zum Remake von „Dead Space“ statt. Im Zuge des besagten Streams ermöglichten uns die Entwickler von EA Motive einen weiteren Blick hinter die Kulissen und gingen unter anderem auf die Soundkulisse des Horror-Abenteuers ein.

Wie uns EA Motive via Twitter wissen ließ, bereitet das Studio bereits den nächsten Livestream zum „Dead Space“-Remake vor. Dieser wird im Laufe des Monats Mai stattfinden und sich um bisher nicht näher genannte Themen drehen. Sollte euch die eine oder andere Frage unter den Nägeln brennen, bitten die Entwickler von EA Motive darum, dass ihr diese offen stellt.

So sucht das Studio aktuell noch nach Themen, die im nächsten Livestream besprochen werden können und bittet die Community um ihre Vorschläge.

Nachdem in den letzten Tagen bereits entsprechende Gerüchte die Runde machten, bestätigen die Verantwortlichen von EA Motive im letzten Livestream offiziell, dass ein möglicher Release des „Dead Space“-Remakes in diesem Jahr vom Tisch ist. Stattdessen peilt das Studio mittlerweile eine Veröffentlichung Anfang 2023 an. Ein konkreter Releasetermin wurde bisher allerdings nicht genannt.

Weitere Meldungen zum Dead Space Remake:

Das „Dead Space Remake“ befindet sich für den PC, die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und wird es euch ermöglichen, den Kult-Horror-Titel aus dem Jahr 2008 in einer ganz neuen Form zu erleben. Während die Geschichte weitestgehend die gleiche bleibt, warten eine komplett überarbeitete Grafik und spielerische Optimierungen wie eine neue Zerstückelungs-Mechanik.

Hinzukommen diverse Zugänglichkeitsfunktionen, mit denen die Entwickler von EA Motive neue Zielgruppen für „Dead Space“ erschließen möchten.

Our next Developer Livestream in May will cover the art of #DeadSpace!

What are other topics you’d want to see in our future streams? We’re taking notes. ⬇️ pic.twitter.com/S4s6pLJ44U

— Dead Space (@deadspace) March 14, 2022