Forspoken: Mini-Bosse inklusive – Erste Details zur Avoalet-Region

Wie vor wenigen Tagen bestätigt wurde, wird sich das ambitionierte Rollenspiel "Forspoken" auf den Oktober dieses Jahres verschieben. Ergänzend dazu wurden nun die ersten Details zur Avoalet-Region genannt, in der unter anderem knackige Mini-Bosse auf euch warten.

Zum Leidwesen der wartenden Spieler und Spielerinnen räumte Square Enix vor wenigen Tagen ein, dass sich das vielversprechende Rollenspiel „Forspoken“ in der Tat von Mai auf Oktober verschieben wird.

Da es sich bei „Forspoken“ um die Titel-Story der nächsten GameInformer-Ausgabe handeln wird, dürfen wir uns trotz der Verschiebung über neue Details und Eindrücke freuen. So stellten die Entwickler mit Avoalet eine weitere Region der Spielwelt vor, die im Vergleich mit der Wüstenlandschaft rund um Cipal deutlich grüner und abwechslungsreicher ausfallen wird. Geboten wird hier unter anderem ein Gebiet mit dem Namen „The Water Garden“.

Auch wenn ihr in Avoalet immer wieder auf Blumenwiesen und eine üppige Vegetation stoßen werdet, wurde diese Region ebenfalls von der „Der Bruch“ genannten Verderbnis heimgesucht. Dies macht sich an den Tieren bemerkbar, die beispielsweise zu gewalttätigen Kreaturen wie Böcken mutiert sind, deren Geweih in Schlangen verwandelt wurde.

Die Heimat von Tanta Prav

„Die Bedingungen sind hart, das menschliche Drama und die Probleme sind genauso real wie in New York, selbst wenn die Umstände sich verschärfen. Für Frey geht es jetzt um mehr als nur ihre eigenen Probleme. Für viele Menschen geht es um Leben oder Tod“, führte Storywriter Todd Stashwick zu der besagten Region aus. Gleichzeitig handelt es sich bei Avoalet um die Heimat der Tanta der Gerechtigkeit, Tanta Prav, die ebenfalls vom Bruch korrumpiert wurde.

Eine Entwicklung, die sich zum Nachteil von Frey auch auf die Vollstrecker von Tanta Pray auswirkt. Während die Vollstrecker an sich als eher schwache Widersacher beschrieben werden, die euch in der Regel nur wenig Probleme bereiten werden, seht ihr euch in der Avoalet-Region zudem mit den Pitiless-Arbitern konfrontiert.

Weitere Meldungen zu Forspoken:

Diese beeindruckenden Gegner werden von den Entwicklern als Mini-Bosse beschrieben, die euch im Kampf mit einer gigantischen Axt und mächtigen Zaubersprüchen zu Leibe rücken. Im weiteren Verlauf ihres Abenteuers wird Frey in Avoalet die Stadt Gyuzel und eine Burgstadt in den Tiefen der Korruption erkunden, wo weitere Bedrohungen auf sie warten. Wer sich weit genug vorwagen sollte, darf sich jedoch auf wertvolle Belohnungen wie einen blauen Umhang freuen, der dafür sorgt, dass die Dauer von positiven Effekten beziehungsweise Buffs verlängert wird.

„Forspoken“ wird ab dem 11. Oktober 2022 für den PC und die PlayStation 5 erhältlich sein.

Quelle: GameInformer

Weitere Meldungen zu Forspoken.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren