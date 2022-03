Forspoken: Das Rollenspiel zeigt sich im neuen „Worlds Collide“-Trailer

Zu den interessantesten Titeln des Jahres dürfte zweifelsohne das Rollenspiel „Forspoken“ gehören, das sich aktuell beim japanischen Publisher Square Enix in Entwicklung befindet.

Nachdem Square Enix in dieser Woche einräumte, dass sich „Forspoken“ um ein paar Monate verschieben und folgerichtig nicht mehr wie geplant im Mai 2022 erscheinen wird, wurde im Rahmen der gestrigen „State of Play“-Ausgabe ein frischer Gameplay-Trailer zum ambitionierten Rollenspiel veröffentlicht. Der besagte Trailer wurde unter dem Namen „Worlds Collide“ ins Rennen geschickt und liefert euch neue Eindrücke aus der Welt von „Forspoken“.

Der Kampf gegen eine dunkler Verderbnis

In „Forspoken“ verschlägt es euch in die magische Welt von Athia, die von einer düsteren Verderbnis heimgesucht wurde. Die Verderbnis trägt den Namen „Der Bruch“ und verwandelte Tiere in Bestien, Menschen in Monster und teilte die einst ertragreiche Landschaften in vier verschiedene Reiche. Im weiteren Verlauf der Handlung erfahrt ihr, dass Athia früher unter der Herrschaft gütiger Matriarchinnen namens „Die Tantas“ stand. Ihre Regentschaft endete, als „Der Bruch“ damit begann, die Welt von Athia heimzusuchen.

In „Forspoken“ schlüpft ihr in die Rolle der unfreiwilligen Heldin Frey Holland, die Athia erkundet und sich plötzlich inmitten der Geschehnisse rund um die Verderbnis wiederfindet. Nachdem aus dem geplanten Release im Mai 2022 bekanntermaßen nichts wurde, ist das Rollenspiel mittlerweile für einen PlayStation 5-Release am 11. Oktober 2022 vorgesehen.

