Forspoken: Kämpfe, Magie und neue Spielszenen im Trailer

Nachdem zunächst entsprechende Gerüchte die Runde machten, wurde in dieser Woche auch von offizieller Seite bestätigt, dass sich der Release des ambitionierten Rollenspiels „Forspoken“ von Mai auf den Oktober 2022 verschieben wird.

Ergänzend dazu gaben die Redakteure der GameInformer bekannt, dass es sich beim neuen Rollenspiel aus dem Hause Square Enix um die Titel-Story der nächsten Ausgabe handeln wird. Eigenen Angaben zufolge hatte das Magazin die Möglichkeit, einen ausführlichen Blick auf „Forspoken“ zu werfen und mit Avoalet eine ganz neue Region zu erkunden. Begleitet wurde die Ankündigung von einem exklusiven Coverage-Trailer zum Rollenspiel, der neben Kämpfen und dem Einsatz von Magie auch neue Gegner zeigt.

Klassisches Rollenspiel trifft auf Parcours

In „Forspoken“ übernehmt ihr die Kontrolle über die Protagonistin Frey Holland und erkundet mit ihr die mystische Welt von Athia, die von einem Verderben namens „Der Bruch“ heimgesucht wurde. Zu den spielerischen Besonderheiten des Rollenspiels gehören vor allem die Bewegungsfreiheit und die Parcours-artigen Fähigkeiten von Frey Holland, mit denen sie in der Lage ist, selbst weit entfernte Orte und Areale zu erreichen.

Im weiteren Verlauf der Geschichte erfährt die unfreiwillige Heldin, dass Athia früher unter der Herrschaft gütiger Matriarchinnen namens „Die Tantas“ stand, ehe eine vernichtende Pest alles korrumpierte, was von ihr berührt wurde. „Der Bruch“ verwandelte Tiere in Bestien, Menschen in Monster und teilte einst ertragreiche Landschaften in vier gefährliche Reiche.

„Forspoken“ wird ab dem 11. Oktober 2022 für die PlayStation 5 erhältlich sein.

