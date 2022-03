GTA 5: Profilmigration auf PS5 oder Xbox Series X/S funktioniert nicht immer

„GTA 5“ kam heute für PS5 und Xbox Series X/S auf den Markt. Erstmals veröffentlicht wurde der Rockstar-Titel im Jahr 2013 für PS3 und Xbox 360, was bedeutet, dass viele Spieler in den vergangenen Jahren eine Menge Zeit in den Titel versenkt haben dürften. Glücklicherweise können sie ihr Profil mit in die neue Generation nehmen.

PS4- und Xbox One-Spieler dürfen sowohl ihren Fortschritt im Story-Modus von „GTA 5“ als auch ihre aktuellen „GTA 5 Online“-Inhalte auf die neuen Konsolen PS5 oder Xbox Series X/S übertragen. Für „GTA 5 Online“ umfasst die Migration den Charakterfortschritt, GTA$, Statistiken, Fahrzeuge, Eigenschaften, Waffen, Kleidung und von Spielern erstellte Jobs. Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, wird das migrierte Profil nicht mehr auf PS4 oder Xbox One verfügbar sein.

Übertragung nicht immer möglich

Doch beim Transfer kann es zu einem Problem kommen, wie kurz nach dem Release von „GTA 5“ für PS5 und Xbox Series X/S deutlich wurde. Spieler von „Grand Theft Auto Online“, die ihr Profil bereits von der PS4 oder Xbox One auf den PC übertragen haben, können es zum Launch nicht von Last-Gen- auf New-Gen-Konsolen übertragen.

Rockstar meldete sich bereits zu Wort und betonte, dass dieses Problem bekannt sei und die Entwickler an einer Lösung arbeiten. „Wir arbeiten derzeit daran, das Problem mit der GTA Online-Profilmigration für PS5 und Xbox Series X/S zu lösen, bei dem diejenigen, die von PS4 oder Xbox One migrieren, derzeit blockiert sind, weil sie diese Konten zuvor auf den PC migriert haben. Wir werden alle informieren, sobald dies wie vorgesehen funktioniert“, heißt es. Weitere Infos gab Rockstar zunächst nicht heraus.

Doch auch der komplette Neuanfang wird beschleunigt: Neu- und Wiedereinsteiger, die mit einem neuen Charakter beginnen wollen, sollen einen komfortableren Start erhalten. Sie können den Karriere-Builder nutzen, um sich für eines von vier illegalen Unternehmen zu entscheiden (Biker, Manager, Nachtclub-Besitzer oder Waffenschmuggler). Außerdem erhalten sie 4.000.000 GTA-Dollar, die sie für Grundstücke, Fahrzeuge und Waffen ausgeben können.

Auch in Bezug auf die Kosten wird der Umstieg erleichtert. Auf der PS5 bekommen Kunden einen 75-Prozent-Rabatt und zahlen in den ersten Wochen nur rund zehn Euro. Im Fall der Xbox Series X/S wird immerhin ein 50 Prozent-Rabatt gewährt. PlayStation Plus-Mitglieder erhalten drei Monate lang einen kostenlosen Zugriff auf „GTA 5 Online“. Mehr zum Rockstar-Blockbuster erfahrt ihr in unserer News-Sammlung zu „GTA 5“.

