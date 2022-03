GTA V: Die PS5-Umsetzung zeigt sich im ausführlichen Gameplay-Video

"GTA V" erscheint in dieser Woche für die PS5.

Mit mehr als 155 Millionen digital verkauften beziehungsweise an den Handel ausgelieferten Einheiten gehört Rockstar Games‘ Open-World-Abenteuer „GTA 5“ zu den erfolgreichsten Videospielen aller Zeiten.

Am morgigen Dienstag, den 15. März 2022 wird der Dauerbrenner zudem für die aktuelle Konsolen-Generation in Form der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S veröffentlicht. Natürlich warten auf den neuen Konsolen diverse technische Verbesserungen wie die Unterstützung der 4K-Auflösung, Ray-Tracing, reduzierte Ladezeiten oder eine optimierte Framerate. Einen ersten Eindruck von der PS5-Portierung vermittelt euch ein rund 18 Minuten langes Gameplay-Video, das kurz vor dem Release den Weg ins Netz fand.

Ein weiteres Video zeigt hingegen die Reduzierung der seinerzeit doch recht langen Ladezeiten. Zwar konzentriert sich das besagte Video auf einen Vergleich zwischen der Xbox One und der Xbox Series X/S, auf den PlayStation-Plattformen dürfte sich die Verkürzung der Ladezeiten aber auf einem ähnlichen Niveau bewegen.

New-Gen-Upgrade nicht kostenlos

Zu beachten ist, dass Besitzer der PS4-Version nicht mit einem kostenlosen Upgrade auf die PlayStation 5-Fassung bedacht werden. Stattdessen werden in den ersten Wochen nach dem Release 9,99 Euro fällig, ehe der Preis im Juni auf 39,99 Euro steigt. Zudem kommen Inhaber einer aktiven PlayStation Plus-Mitgliedschaft in den ersten Monaten ohne zusätzliche Kosten in den Genuss des Multiplayer-Parts „GTA Online“.

Auf der PlayStation 5 wurde „GTA 5“ mit drei unterschiedlichen Darstellungsmodi versehen. Im „Wiedergabetreuemodus“ dürft ihr euch auf native 4K bei aktiviertem Ray-Tracing und einer Darstellung in 30 Bildern die Sekunde einstimmen. Nummer Zwei im Bunde ist der „Leistungsmodus“. Hier werden „GTA 5“ und die Welt von Los Santos in einer dynamischen 4K-Auflösung sowie 60 Bildern die Sekunde auf den Bildschirm gezaubert.

Den Schlusspunkt setzt „RT-Leistung“. Hierbei haben wir es mit einem Ray-Tracing-Modus zu tun, der auf eine dynamische 4K-Auflösung setzt, um bis zu 60FPS zu erreichen.

