Lost Judgment: Videos zu The Kaito Files stellen die neue Kampfstile vor

"Lost Judgment - The Kaito Files" nähert sich der Veröffentlichung. Mit dabei sind zwei neue Kampstile, die heute in Trailern vorgestellt werden. Es handelt sich um Bruiser und Tank.

Segas „Lost Judgment“ erhält mit „The Kaito Files“ in diesem Monat eine kostenpflichtige Erweiterung, in der Yagamis Freund Masaharu Kaito in das Rampenlicht gerückt wird.

Neben seiner eigenen Geschichte, die vier Kapitel umfasst, werdet ihr in die Lage versetzt, zwei neue Kampfstile zu nutzen. Dabei handelt es sich um Bruiser und Tank. Zwei neue Trailer, die ihr unterhalb dieser Zeilen starten könnt, zeigen, was euch mit diesen Stilen erwartet.

Das bieten die Stile

Beim Bruiser-Stil scheint es vorrangig um harte Schläge zu gehen, aber auch ansehnliche Ausweichmanöver sind mit von der Partie. Ein solches Manöver erlaubt es Kaito, dem Angriff eines Gegners auszuweichen und ihn dann direkt zu attackieren. Es gibt auch Gegenschlagtechniken, darunter ein starker Bauchschlag, der allerdings nicht gezeigt wird.

Der Panzer-Stil hingegen nutzt Abwehrtechniken, Bear Hugs und Umgebungsobjekte, um Schaden anzurichten. Er ist defensiver, besitzt aber immer noch genug Zerstörungskraft.

Selbst ausprobieren könnt ihr die Erweiterung schon bald: „Lost Judgment – The Kaito Files“ erscheint am 28. März 2022 für PS4, PS5, Xbox Series X/S und Xbox One. Das Addon wird separat für 30 Dollar verkauft und ist auch im Season Pass und der Ultimate Edition enthalten.

Weitere Meldungen zu Lost Judgment:

„Lost Judgment“ ist für PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich. Das Spiel unterstützt Xbox Smart Delivery und bietet ein kostenloses Versions-Upgrade von PlayStation 4 auf PlayStation 5. Weitere Details zum Basisspiel und zu den Erweiterungen findet ihr in unserer Themen-Übersicht zu „Lost Judgment“.

Nachfolgend die Trailer zu den genannten Kampfstilen.

Weitere Meldungen zu Lost Judgment.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren