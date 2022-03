Stardew Valley: Dev weicht Frage aus, um Community nicht zu entzweien

Auch wenn sich bei Eric „ConcernedApe“ Barone derzeit wohl sehr viel um sein neues Projekt „Haunted Chocolatier“ drehen dürfte, ist der Entwickler auch immer ein verlässlicher Anlaufpunkt für die Spieler von „Stardew Valley“. Das 2016 erschienene Farm-Spiel erfreut sich noch immer einer immensen Beliebtheit und einer sehr aktiven Community.

Barone antwortet über Twitter auch immer gerne auf Fragen und hilft bei Problemen. Einmal hat der Entwickler einen Bug eines Spielers, den dieser über Twitter gemeldet hatte, in unter zwei Stunden identifiziert und daraufhin gleich einen Hotfix für „Stardew Valley“ veröffentlicht. Auf eine ganz bestimmte Frage zu den Charakteren des Farm-Hits wollte der Dev nun aber nicht antworten.

Entwickler will keinen Liebling auswählen

Ein Spieler wollte über Twitter von dem Entwickler wissen, welcher Charakter aus „Stardew Valley“ Barones Lieblings-Bachelor/-Bachelorette ist und welcher sein liebster NPC, mit dem man keine Romanze eingehen kann. „ConcernedApe“ entschied sich dafür, neutral zu bleiben und wollte die Frage nicht beantworten. „Wenn ich einen Favoriten auswählen würde, könnte dies zu einem Riss in der „Stardew Valley“–Community führen“, war seine knappe Antwort.

Viele Spieler von „Stardew Valley“ haben ein großes Interesse an den Charakteren und der Hintergrundgeschichte des Spiels. Laufend gibt es Diskussionen um die Geschichte und die Entwicklung der Bewohner von Pelican Town. In der recht friedlichen Community von „Stardew Valley“ ist man bislang zu dem Konsens gekommen, dass alle Figuren in dem Titel ihre Vor- und Nachteile haben. Im „Stardew Valley“-Subreddit sind einige Spieler der Meinung, dass Eric Barone wahrscheinlich schon einen Lieblingscharakter hat, diesen aber niemals verraten würde. Andere Nutzer glauben, dass dies für Barone so sein müsste, als wenn er ein Lieblingskind wählen muss.

Eric Barone arbeitet derzeit an seinem neuen Spiel „Haunted Chocolatier“. Wie es mit „Stardew Valley“ weitergeht, ist hingegen noch nicht klar. Im Februar 2021 hat der Farm-Hit mit Patch 1.5 sein letztes großes Inhaltsupdate erhalten. Ob noch eine weitere Aktualisierung folgen wird, ließ Barone bis jetzt offen. Raum für Verbesserungen wäre bei „Stardew Valley“ jedoch noch vorhanden, so der Entwickler.

