Gran Turismo 7: User-Score sinkt nach Patch 1.07/1.08 auf 2.0

„Gran Turismo 7“ sorgt seit der Veröffentlichung nicht nur für Begeisterung. Auch Kritik hagelt es inzwischen in Massen. Bemängelt werden allerdings weniger die technischen Qualitäten des Rennspiels. Vielmehr ist es die Ingame-Ökonomie, die bei Spielern für Frust sorgt. Sie sind der Meinung, dass die Ausschüttung der Credits für erfolgreich abgeschlossene Rennen zu niedrig sei.

Hierbei ist zu beachten, dass für den regulären Fortschritt im Rennspiel genügend Credits ausgeschüttet werden. Selbst bei einem ausgiebigen Tuning der Fahrzeuge, die für die im Café beauftragten Rennen benötigt werden, füllt sich das Konto kontinuierlich.

Mikrotransaktionen sollen es richten

Problematisch wird es für alle Besitzer von „Gran Turismo 7“, die in den Besitz möglichst vieler Autos oder besonders kostspieliger Fahrzeuge kommen möchten. Da diese mitunter mehrere Millionen Credits kosten, gibt es nur zwei Möglichkeiten: Die Rennen immer wieder von vorne beginnen und in stundenlanger „Arbeit“ das Konto füllen, oder echtes Geld investieren. Angeboten werden im PlayStation Store mehrere Pakete:

100.000 Credits: 2,49 Euro

250.000 Credits: 4,99 Euro

750.000 Credits: 9,99 Euro

2.000.000 Credits: 19,99 Euro

Derartige Mechaniken kommen bei Spielern selten gut an. Und auch im Fall von „Gran Turismo 7“ hagelt es seit dem Update 1.07, mit dem die Höhe der Auszahlung für zahlreiche Rennen noch einmal verringert wurde, reichlich Kritik, was sich nicht zuletzt beim User-Score von Metacritic bemerkbar macht.

Derzeit liegt „Gran Turismo 7“ bei einem User-Score von 2.0. Es ist die bisher niedrigste Metacritic-Wertung für ein von Sony veröffentlichtes Spiel, wobei beachtet werden muss, dass „GT7“ jenseits der Credits-Debatte ein sehr gelungenes Spiel ist und mit einem Metascore von 87 punkten konnte.

Das sagen die Spieler

Auf Metacritic machen die Spieler deutlich, dass sich ihre Kritik vorrangig an die Credits-Vergabe richtet. So schreibt ein User: „Ich arbeite 65 Stunden pro Woche, also habe ich nicht viel Zeit, um dieses Spiel zu spielen. Was bedeutet, dass ich nicht genug Zeit habe, um Stunden zu grinden, um Ingame-Währung zu bekommen. Nach dem aktuellen Update haben die Entwickler die Auszahlung für einige Rennen gesenkt. Wie soll ich denn Autos kaufen, wenn ich nicht genug Geld dafür bekomme?“

„Ruiniert durch Mikrotransaktionen“, schreibt ein anderer User. „Wobei Mikrotransaktionen eigentlich nicht das richtige Wort ist, wenn man bedenkt, dass ich bereits lächerliche 150 australische Dollar für das Spiel ausgegeben habe. Jetzt die aktuellen 5 legendären Autos zu kaufen, würde 550 australische Dollar kosten. An diesem Punkt macht sich Polyphony über seine Kunden lustig. Als sie von einem echten Fahrsimulator sprachen, wollte ich nicht, dass er so realistisch ist, dass ich mir diese Autos nicht leisten kann…“

Auf Metacritic finden sich zahlreiche weitere User-Meinungen, die eine ähnliche Kritik vorbringen. Doch auch die Onlinepflicht wird regelmäßig bemängelt. So war „Gran Turismo 7“ in der vergangenen Woche mehr als 24 Stunden kaum spielbar, da verlängerte Wartungsarbeiten stattfanden.

Was haltet ihr von der allgemeinen Ausschüttung in „Gran Turismo 7“? Sollten die Spieler zügig alle teuren Autos kaufen können oder sollte der Erwerb der legendären Fahrzeuge etwas besonderes bleiben, auf das hingearbeitet werden muss?

