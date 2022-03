Call of Duty Vanguard und Warzone: Starten mit Snoop Dogg in die Season 2 Reloaded

In "Call of Duty Vanguard" und "Warzone" erwarten euch in dieser Woche neue Inhalte. Denn eine neue Season geht an den Start. Mit im Gepäck ist Snoop Dogg.

Activision Blizzard hat Details zu den Neuerungen von Season Two „Reloaded“ veröffentlicht, mit der „Call of Duty Vanguard“ und „Warzone“ erweitert werden. Die Action wird in beiden Spielen nach zwei Updates gestartet: Eines für „Vanguard“ heute um 18 Uhr und eines für „Warzone“ morgen um 18 Uhr.

Änderungen auf Rebirth Island

Mit den Updates aktualisieren die Entwickler unter anderem die „Call of Duty Warzone“-Karte Rebirth Island. Der Reinforced-Refresh ist laut Hersteller das größte Map-Update für Rebirth Island seit der ursprünglichen Veröffentlichung. In diesem Zusammenhang wurden mehrere Punkte auf der Karte überarbeitet und mit Docks ein neuer „Point of Interest“ hinzugefügt. In der neuen Location könnt ihr unter anderem zwei neue angedockte Schiffe erkunden.

Payload, Blood Money und der neue Solomodus Resurgence werden ebenfalls in den wöchentlichen Playlists zu finden sein. Außerdem wird es ein spezielles „Rebirth Reinforced Event“ geben, bei dem die Spieler Herausforderungen zugunsten einer legendären LMG-Blaupause erfüllen müssen. Wenn genügend Spieler alle Herausforderungen abschließen, erhält jeder, der daran teilgenommen hat, einen XP-Boost von 25.000 und schaltet Waffenhandelsstationen auf der Insel frei.

Auch „Call of Duty Vanguard“ erhält eine Reihe von Neuerungen. Dazu gehört ein neuer 12v12-Modus in Form von Arms Race. Zwei Teams müssen sich in die Alpen begeben, die größte Karte des Spiels, und alle Basen einnehmen, um zu gewinnen. Dafür stehen ihnen neue Fahrzeuge zur Verfügung, darunter ein Motorrad, ein CD12-Transporter und ein Panzer.

Außerdem gibt es neue Belohnungen für Ranglistenspiele, der Zombies-Modus erhält neue Covenants und euch erwartet ein neues Operator-Bundle mit dem Rapper Snoop Dogg. Spieler können das „Snoop Dogg Operator Bundle“ mit zehn zusätzlichen Gegenständen ab dem 19. April 2022 abholen. Alle weiteren Neuerungen des „Call of Duty Vanguard & Warzone Season Two Reloaded“-Updates findet ihr umfangreich beschrieben auf dem offiziellen Blog.

