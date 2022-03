Activision Blizzard im Fokus: Kotick verlässt den Vorstand von Coca-Cola

Wie Bobby Kotick in einem aktuellen Statement bestätigte, wird er das Board of Directors beim US-Softdrink-Hersteller Coca-Cola verlassen. Zukünftig möchte er sich voll und Ganz auf seinen Posten als CEO und Präsident des Publishers Activision Blizzard konzentrieren.

In den vergangenen Jahren bekleidete Bobby Kotick nicht nur den Posten des CEOs und Präsidenten des US-Publishing-Giganten Activision Blizzard. Seit 2012 gehört er zudem dem Board of Directors des Softdrink-Herstellers Coca-Cola an.

Wie Kotick in einer kurzen Mitteilung bekannt gab, wird er sich hier allerdings kein weiteres Mal zur Wahl stellen und dementsprechend die Führungsetage von Coca-Cola verlassen. Eigenen Angaben zufolge hat Kotick diese Entscheidung getroffen, um sich zukünftig voll und ganz auf Activision Blizzard konzentrieren zu können. „Ich habe mich entschieden, mich für den Vorstand von The Coca-Cola Company nicht zur Wiederwahl zu stellen, um meine volle Aufmerksamkeit in dieser entscheidenden Zeit auf Activision Blizzard zu richten, während wir uns auf unsere Fusion mit Microsoft vorbereiten“, so Kotick.

„Es war mir eine Freude und ein Privileg, in den vergangenen zehn Jahren im Vorstand von Coca-Cola tätig zu sein“, heißt es weiter.

Zukunft von Kotick weiter in der Schwebe

Activision Blizzard sah sich in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Vorwürfen konfrontiert, da Angestellte über Fälle von Rassismus, sexueller Belästigung oder Machtmissbrauch klagten. Derzeit beschäftigt sich unter anderem der Gerichtshof in Kalifornien mit den Vorwürfen und reichte eine entsprechende Klage gegen Activision Blizzard ein. Auch Kotick selbst rückte zuletzt in den Fokus der Kritik, da er von vielen Fällen gewusst und seine schützende Hand über führende Angestellte von Activision Blizzard gehalten haben soll, die sich offenbar verschiedener Vergehen schuldig machten.

Weitere Meldungen zum Thema Activision Blizzard:

Daher bleibt abzuwarten, ob und in welcher Form es für Kotick bei Activision Blizzard überhaupt weitergehen wird. Zuletzt machten immer wieder unbestätigte Berichte die Runde, in denen die Rede davon war, dass sich Microsoft nach dem Abschluss der Übernahme von Activision Blizzard dazu entschließen könnte, den Vertrag von Kotick nicht zu verlängern. Eine offizielle Stellungnahme zu diesem Thema steht allerdings noch aus.

Eigenen Angaben zufolge möchte Microsoft die knapp 69 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Activision Blizzard bis zum Ende des Geschäftsjahres 2022/2023 am 31. März 2023 abschließen.

