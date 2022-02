Activision Blizzard: Microsoft bezieht Stellung zur kartellrechtlichen Prüfung der Übernahme

In dieser Woche erreichte uns die Meldung, dass die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft möglicherweise eine kartellrechtliche Überprüfung durch die Federal Trade Commission (FTC) nach sich ziehen könnte. Ein Thema, zu dem sich in der Zwischenzeit auch Satya Nadella, der CEO von Microsoft, äußerte.

Im vergangenen Monat gab Microsoft die knapp 69 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des kalifornischen Publishers Activision Blizzard bekannt. Nachdem die Übernahme in den vergangenen Tagen für reichlich Gesprächsstoff sorgte, könnte sich in Kürze zudem die Federal Trade Commission (FTC) einschalten.

Dies ließ sich einem Bericht von Bloomberg entnehmen, in dem die Rede davon war, dass die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft eine kartellrechtliche Prüfung nach sich ziehen könnte. Ein Thema, zu dem sich in einem aktuellen Interview auch Satya Nadella, der CEO von Microsoft, äußerte. Im Verlauf des Gesprächs ließ Nadella durchklingen, dass Microsoft der Prüfung offenbar recht entspannt entgegenblickt, da von einer wettbewerbsgefährdenden Position oder gar einem drohenden Monopol keine Rede sein könne.

Schließlich hätten Sony Interactive Entertainment und Tencent hinsichtlich der generierten Umsätze auch nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft weiter die Nase vorne. „Am Ende des Tages muss die gesamte Analyse hier durch eine Linse der Kategorie erfolgen, über die wir sprechen“, antwortete Nadella.

Die Struktur des Marktes gibt den Ausschlag

„Und was ist mit der Marktstruktur? Sogar nach dieser Übernahme werden wir die Nummer drei mit einem relativ niedrigen [Markt-]Anteil im Zehnerbereich sein, wo selbst der größte Anbieter ebenfalls einen Marktanteil im Zehnerbereich hat. Es zeigt, wie fragmentiert die Plattformen zur Erstellung von Inhalten sind. Das ist also die grundlegende Kategorie. Ja, wir werden ein großer Akteur an einem stark fragmentierten Ort sein“, führte Nadella aus.

Weitere Meldungen zu Microsoft:

„Außerdem muss die Analyse dahingehend erweitert werden, dass sie der Frage nachgeht: ‚Warum versuchen diese Content-Unternehmen, größer zu werden?‘ Das liegt daran, dass der Ort, an dem die Beschränkungen wirklich bestehen, der Vertrieb ist. Die einzige offene Vertriebsplattform für Gaming-Inhalte – weißt du was? – ist Windows. Der größte Store unter Windows ist Steam. Es gehört nicht uns. Die Leute können jedes Zahlungsinstrument verwenden, während alle anderen Spielvertriebsplattformen geschlossen sind“, heißt es weiter.

Läuft alles wie geplant, dann soll die Übernahme von Activision Blizzard bis zum Ende von Microsofts Geschäftsjahr 2022/2023 im Juni 2023 abgeschlossen werden.

Quelle: Videogames Chronicle

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard, Microsoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren