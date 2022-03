Ghostwire Tokyo: Early-Access-Version und der offizielle Accolades-Trailer stehen bereit

Wer die digitale Deluxe-Edition zum Horror-Abenteuer "Ghostwire: Tokyo" erworben haben sollte, kann sich ab sofort in den neuesten Titel von Tango Gameworks stürzen. Passend dazu steht auch der offizielle Accolades-Trailer zur Ansicht bereit.

Ende der Woche wird der von Tango Gameworks entwickelte Horror-Titel „Ghostwire: Tokyo“ auch hierzulande für die PlayStation 5 und den PC veröffentlicht.

Wer sich dazu entschieden haben sollte, die digitale Deluxe-Edition von „Ghostwire: Tokyo“ zu erwerben, darf vor allen anderen loslegen und sich ab sofort in das neue Horror-Abenteuer von Tango Gameworks stürzen. Passend dazu steht der offizielle Accolades-Trailer zur Ansicht bereit, in dem frische Spielszenen und ausgewählte Zitate der internationalen Fachpresse gleichermaßen auf euch warten.

Neben dem früheren Zugriff auf das Spiel umfasst die digitale Deluxe-Edition weitere Extras wie das Streetwear-Outfit-Paket, das Shinobi-Outfit und die Kunai-Waffe.

Japans Hauptstadt leidet unter einem geheimnisvollen Fluch

In „Ghostwire: Tokyo“ verschlägt es euch in die japanische Hauptstadt, die von einem geheimnisvollen Fluch heimgesucht wurde. So wurde Tokyo von einer geheimnisvollen Macht überfallen, die von einem Okkultisten, der als Hannya bekannt ist, entfesselt wurde. Mit einem düsteren Zauber sorgte der Okkultist dafür, dass alle Bewohner der japanischen Metropole von einem auf den anderen Moment verschwanden.

„Tu dich mit einem mächtigen Spektral-Wesen auf der Suche nach Rache zusammen und meistere ein gewaltiges Arsenal an Fähigkeiten, um die dunkle Wahrheit hinter dem Verschwinden zu enthüllen, während du dich in Ghostwire: Tokyo dem Unbekannten stellst“, führen die Entwickler von Tango Gameworks zu ihrem neuen Projekt aus.

„Ghostwire: Tokyo“ erscheint am 25. März 2022.

