Ghostwire Tokyo: Test-Wertungen in der Übersicht

„Ghostwire Tokyo“ steht unmittelbar vor der Veröffentlichung. Am kommenden Donnerstag erobert der Titel die digitalen Stores und stationären Händler. Doch sind die rund 70 Euro im Fall der PS5-Fassung gut angelegtes Geld? Hinweise darauf liefern die internationalen Test-Wertungen, die seit 14 Uhr veröffentlicht werden.

Auf Metacritic kommt „Ghostwire Tokyo“ basierend auf mehr als 40 Tests auf einen Metascore von 73. Es ist für Bethesda ein ordentliches Ergebnis, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr vom Xbox-Hersteller Bethesda übernommen wurde. Mit weiteren Testveröffentlichungen könnte sich der Score noch einmal verschieben.

Der PLAY3.DE-Test zu „Ghostwire Tokyo“ ist nachfolgend verlinkt:

Das sagt die internationale Presse

Screenrant schreibt im Fazit: „Ghostwire: Tokio verfügt über ein einzigartiges Kampfsystem, eine fantastische Geschichte und eine Nachbildung der titelgebenden Stadt, die kompliziert und fesselnd ist, auch wenn sie sich manchmal etwas leer anfühlt.“

Ähnlich sieht es: „Ghostwire Tokyo ist nicht das Spiel, das ich von Tango Gameworks erwartet hatte, aber ich habe es definitiv genossen. Die Mischung aus magischer FPS-Action, japanischer Mythologie und einer offenen Welt in Tokio, die mich an die Yakuza-Serie erinnert, hebt sich von der Masse ab, auch wenn es nicht wirklich bahnbrechend ist.“

PushSquare kam zu dem Schluss: „Ghostwire Tokyo fühlt sich wie ein Rückschritt gegenüber dem an, was Tango Gameworks in der Vergangenheit produziert hat. Während das Kampfsystem stellenweise Spaß macht, wird es viel zu schnell repetitiv. Die offene Welt ist vollgestopft mit Arbeit und die Geschichte ist auch nicht gerade interessant. Abgesehen von der exzellenten PS5-DualSense-Controller-Unterstützung, den eindringlichen Elementen und der netten Grafik wird Ghostwire Tokyo als Fehlschlag verbucht werden.“

Die Testergebnisse in der Übersicht:

Siliconera – 100

Gamers Heroes – 90

Screen Rant – 90

Shacknews – 90

Stevivor – 90

Dexerto – 85

JeuxActu – 85

Game Informer – 80

EGM – 80

Eurogamer Italy – 80

PlaySense – 80

TSA – 80

Vandal – 80

CD-Action – 80

Checkpoint Gaming – 80

Comicbook – 80

Destructoid – 75

Gamebyte – 75

Wellplayed – 75

Digital Trends – 70

Gameblog – 70

Hardcore Gamer – 70

Inverse – 70

XGN – 70

MGG – 65

New Game Network – 62

GamesHub – 60

Push Square – 60

Shindig – 60

The Loadout – 60

VGC – 60

Metro GameCentral – 40

Erscheinen wird der von Bethesda veröffentlichte und von Tango Gameworks entwickelte Titel am 24. März 2022 für PS5 und PC. Mehr zu „GhostWire Tokyo“ ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

