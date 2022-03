Gran Turismo 7: 1 Million Credits, höhere Gewinne, Autoverkauf und Ausdauerrennen kommen

„Gran Turismo 7“ sorgte in der vergangenen Woche mehrfach für Schlagzeilen. Einerseits stieß es vielen Spielern sauer auf, dass die im Rennspiel ohnehin recht trägen Verdienste noch einmal reduziert wurden. Zudem war „GT7“ nach der Veröffentlichung des Updates 1.07 mehr als 24 Stunden lang nahezu unspielbar, da die meisten Teile eine Verbindung mit den Servern voraussetzen und diese aufgrund unerwarteter Probleme einer verlängerten Wartung unterzogen wurden.

Auch wenn „Gran Turismo 7“ hinsichtlich des Gameplays als gelungenes Spiel angesehen wird und die Erlebnisse auf der Strecke kaum kritisiert werden, wuchs der Ärger vieler Spieler kontinuierlich an. Dabei handelt es sich um eine Situation, die auch vor Sony und Polyphony Digital nicht im Verborgenen blieb.

1 Million Credits als Wiedergutmachung

In einem Blogeintrag entschuldigt sich Polyphony Digitals Oberhaupt Kazunori Yamachi zunächst für die Unannehmlichkeiten. „Ich möchte mich für die Frustration und Verwirrung entschuldigen, die letzte Woche durch unsere Patch-Updates verursacht wurde, da diese nicht nur zu einem Serverausfall führten, sondern auch zu Anpassungen der Wirtschaft im Spiel, die ohne eine klare Erklärung für unsere Community vorgenommen wurden“, so seine Worte.

Ausschüttung wird neu berechnet

Das Unternehmen wisse, dass dies nicht das „Gran Turismo“-Erlebnis sei, das ihr erwartet habt. Aus diesem Grund wird den Spielern, die davon betroffen waren, als Geste des guten Willens ein kostenloses Guthaben-Paket im Wert von 1 Million Credits zur Verfügung gestellt. Das Guthaben soll bald auf eurem Konto erscheinen, sofern ihr euch bis zum 25. April 2022 einloggt. Empfangsberechtigt sind Spieler, die „Gran Turismo 7“ vor dem heutigen Tag besessen bzw. gespielt haben.

In einer von uns am 21. März 2022 gestarteten Umfrage gaben 89 Prozent der mehr als 1.900 Teilnehmer an, dass sie die Credits-Ausschüttung in „Gran Turismo 7“ als zu niedrig ansehen. Und auch diese Unzufriedenheit, die sich nicht zuletzt im Userscore widerspiegelt, möchte Polyphony Digital angehen.

„Das zuvor eingespielte Patch-Update sollte ein Problem mit inkonsistenten Belohnungsauszahlungen innerhalb eines Teils der World Circuit Events beheben“, so Yamauchi. „Um jedoch das beabsichtigte Gleichgewicht wiederherzustellen und genauere Belohnungen auf der Grundlage der investierten Zeit und des Abschlusses zu bieten, war es notwendig, das Belohnungssystem als Ganzes neu zu berechnen.“

Anfang April soll zu diesem Zweck ein Update veröffentlicht werden. Die Anzahl der Events wird erhöht. Und die Entwickler möchten das Belohnungssystem im gesamten Spiel neu und ausgewogener gestalten.

Updates, die Anfang April in Kraft treten werden:

Erhöhung der Belohnungen in den Events in der zweiten Hälfte der Weltkreise um durchschnittlich 100 Prozent.

Hinzufügung von hohen Belohnungen für das Absolvieren der Rennstreckenerfahrung in allen Gold-/Bronze-Ergebnissen.

Erhöhung der Belohnungen in Online-Rennen.

Den Missionen werden insgesamt acht neue einstündige Ausdauerrennen hinzugefügt. Diese werden ebenfalls höhere Belohnungseinstellungen haben.

Anhebung der Obergrenze für Credits in den Brieftaschen der Spieler von 20 Mio. Cr. auf 100 Mio. Cr.

Die Anzahl der angebotenen Gebraucht- und Legendenautos wird kontinuierlich erhöht.

Verkauf von Autos kommt

Neben dem großen Update sollen für „Gran Turismo 7“ kleinere Patches veröffentlicht werden. Termine möchte Polyphony Digital zunächst nicht nennen, allerdings verrät die folgende Übersicht, was euch erwartet:

Erhöhung des Auszahlungswerts von zeitlich begrenzten Belohnungen.

Weitere Einführung von World Circuit-Events.

Hinzufügen von Ausdauerrennen zu Missionen, einschließlich 24-Stunden-Rennen.

Hinzufügen von Online-Zeitfahren und Vergabe von Belohnungen entsprechend der Differenz zwischen dem Spieler und der Bestzeit.

Autos sollen verkauft werden können.

Ebenfalls könnt ihr euch auf neue Autos, Strecken und einige andere Korrekturen einstellen. Sie sollen bis Ende April eingeführt werden.

„Wir möchten uns bei euch für eure Geduld und euer wertvolles Feedback bedanken, während wir „GT7″ weiterentwickeln, um es für so viele Spieler wie möglich so angenehm und lohnend wie möglich zu gestalten. Wir möchten die Kommunikation mit unserer Community immer offen halten, damit wir gemeinsam das bestmögliche Rennerlebnis schaffen können“, so Yamauchi abschließend.

