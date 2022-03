The Dark Pictures The Devil in Me: Oscar-Nominierte Jessie Buckley verpflichtet

The Dark Pictures The Devil in Me:

Jessie Buckley, die bei der gestrigen Oscar-Verleihung für ihre Rolle in "The Lost Daughter" als beste Nebendarstellerin nominiert war, wird in Supermassives "The Dark Pictures: The Devil in Me" zu sehen sein.

Supermassive Games hat mitgeteilt, dass Jessie Buckley die Hauptrolle im kommenden „The Dark Pictures: The Devil in Me“ spielen wird. Darin verkörpert sie Kate Wilder.

Die Ankündigung erfolgte wohl nicht zufällig: Im Zuge der 94. Oscar-Verleihung, die von einem anderen Ereignis überschattet wurde, war Buckley für ihre Rolle in „The Lost Daughter“ als beste Nebendarstellerin nominiert.

Schauspieler gehören zur Serie

Für die „Dark Pictures Anthology“ ist es nicht ungewöhnlich, dass in jedem Spiel ein kleinerer oder größerer Star mitspielt. In den vorherigen Teilen der Serie waren es Shawn Ashmore, Will Poulter und Ashley Tisdale.

„The Dark Pictures: The Devil in Me“ wurde am Ende des letzten Teils namens „House of Ashes“ als „Staffelfinale“ angekündigt. Bekannt ist, dass der kommende Teil in einem mysteriösen Hotel spielen wird, das von einem berüchtigten Slasher heimgesucht wird. Wie Jessie Buckleys Kate Wilder in die Geschichte passt, werden wir wahrscheinlich in den kommenden Monaten erfahren.

Es ist nicht das einige Projekt, an dem Supermassive Games momentan arbeitet. Anfang dieses Monats enthüllte das Studio „The Quarry“. Dabei handelt es sich nicht um ein Spiel aus der „Dark Pictures“-Serie, sondern um einen eigenständigen Slasher, der im Juni dieses Jahres über 2K mit einer eigenen Besetzung von Horror-Legenden erscheinen wird.

Ein Release-Datum oder ein grober Zeitraum wurden für „The Dark Pictures: The Devil in Me“ zunächst nicht genannt. Ausgehend von den Veröffentlichungen der Vorgänger könnte das Spiel im dritten oder vierten Quartal 2022 erscheinen. Einen ersten Trailer könnt ihr euch hier anschauen.

Get ready for an unforgettable stay… Oscar-nominated actress Jessie Buckley will star as Kate Wilder in #TheDevilInMe 🗝️#TheDarkPictures pic.twitter.com/4k2ineng6a — Supermassive Games (@SuperMGames) March 28, 2022

