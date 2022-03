The Quarry: Mit Trailer, Termin und ersten Infos von Supermassive angekündigt

The Quarry:

2K und Supermassive Games werden "The Quarry" im Juni für Konsolen und PC veröffentlichen. Erste Details und einen Trailer könnt ihr euch schon heute anschauen.

2K und Supermassive Games haben mit „The Quarry“ ein neues Teenie-Horrorspiel angekündigt. Einmal mehr sollt ihr darin Entscheidungen treffen, die am Ende über den Spielverlauf entscheiden. Der Titel erscheint am 10. Juni 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Vorbestellungen sind laut Hersteller ab sofort möglich.

Cast mit Hollywood-Schauspielern

Gleichzeitig wurde ein Cast mit Hollywood-Stars und Prominenten angekündigt, darunter David Arquette („Scream“-Franchise), Ariel Winter („Modern Family“), Justice Smith („Jurassic World“), Brenda Song („Dollface“), Lance Henriksen („Aliens“) und Lin Shaye („ANightmare on Elm Street“). Sie sollen „The Quarry“ mehr Realismus einhauchen.

Zur Handlung schreibt Supermassive Games: „Als die Sonne am letzten Tag des Sommercamps untergeht, wollen die Betreuer von Hackett’s Quarry noch mal richtig feiern. Keine Kinder. Keine Erwachsenen. Keine Regeln. Und dann geht auf einmal alles ganz schnell. Aus dem Partyplan der Teenager wird eine unvorhersehbare Nacht des Grauens, als blutbeschmierte Einheimische und etwas viel, viel Schlimmeres Jagd auf sie machen.“

Letztendlich werdet ihr mit Entscheidungen konfrontiert, in denen es „um Leben oder Tod geht“, während Beziehungen gebildet und unter dem Druck wieder zerbrechen werden. Im Spielverlauf von „The Quarry“ schlüpft ihr in die Rolle von neun Betreuern und erlebt auf Basis der Entscheidungen individuelle Storys. Letztendlich könne jeder Charakter zur Hauptfigur werden.

Im Zuge der heutigen Ankündigung gaben 2K und Supermassive Games ebenfalls den offiziellen Ankündigungstrailer heraus, der ein paar weitere Einblicke in das Abenteuer gewährt.

Die Features von The Quarry:

Erforscht, was jenseits der Falltür ist oder was hinter den Echos der Schreie aus dem Wald steckt. Rettet euch gegenseitig oder rennt um euer Leben. Eure Entscheidungen sollen die Story formen und bestimmen, wer am Ende überlebt.

Face-Capture und filmische Lichttechnik sollen in Verbindung mit der Darstellung der Hollywood-Schauspieler einen echten Horror erwecken.

Spieler können ihr Schicksal online in die Hände von bis zu sieben Freunden geben, wobei eingeladene Spieler zuschauen und bei wichtigen Entscheidungen wählen können. Oder ihr spielt mit anderen in einer Partyhorror-Couch-Koop-Partie, bei der jeder Mitspieler einen Charakter wählt und dessen Aktionen steuert.

Der anpassbare Schwierigkeitsgrad bietet verschiedene Ansätze. So könnt ihr selbst spielen oder „The Quarry“ im Filmmodus als Thriller genießen.

Nachfolgend der erwähnte Trailer und ein paar Bilder:

