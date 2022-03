Fortnite: Nach Oscar-Eklat – Fans wollen Will Smith-Skin mit Slap-Emote

Nachdem er bei den Oscars mit einer Ohrfeige für Aufsehen sorgte, möchten "Fortnite"-Spieler eine Rückkehr des Will Smith-Skins im Battle Royale-Shooter sehen ─ am besten mit einem passenden Slap-Emote.

In der heutigen Nacht fanden in Los Angeles die 94. Academy Awards statt und kaum einer redet davon, dass „Coda“ die Auszeichnung für den besten Film erhielt und Jessica Chastain den begehrten Goldjungen als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle als Tammy Faye Bakker in „The Eyes of Tammy Faye“ mit nach Hause nahm. Stattdessen steht der „King Richard“-Darsteller und frisch gekürte Oscarpreisträger Will Smith im Mittelpunkt, aber nicht aufgrund seiner Auszeichnung oder gar seine Rede. Es war ein Schlag, der um die Welt ging.

Wie zu besten Ali-Zeiten

Zu Beginn der Show leitete der Comedian Chris Rock den Abend mit Witzen auf Kosten der anwesenden Prominenz ein, wie es über die Jahrzehnte eine Tradition der Oscars ist. Nur machte sich Rock auch über Jada Pinkett-Smiths Haarausfall lustig, was ihren Mann auf die Bühne rief und dazu verleitete dem Komiker eine satte Ohrfeige zu verpassen. In seiner späteren Dankesrede entschuldigte sich Smith zwar für diesen temperamentvollen Ausrutscher, aber nichtsdestotrotz redet die Welt nur über diesen Schlag.

Und ihr fragt euch jetzt: „Was hat das überhaupt mit Videospielen zu tun?“ Tja, schlagen wir einmal die Brücke zum Gaming.

Epic Games hat für den Battle Royale-Shooter „Fortnite“ in der Vergangenheit mit zahlreichen Filmen, Spielen und weiteren Entertainment-Produkten zusammengearbeitet und Skins auf Basis verschiedenster Charaktere und Persönlichkeiten ins Spiel gebracht. Darunter fand sich auch eben jener Will Smith, der als Mike Lowrey aus den „Bad Boys“-Filmen in „Fortnite“ auftauchte.

Weitere Meldungen zu Fortnite:

Da der Skin jedoch nur eine begrenzte Zeit im Shop verfügbar war, fordern die Spieler nach den heutigen Geschehnissen eine Rückkehr. Die Spieler bitten Epic Games, dass sie den Will Smith-Skin zurückbringen und ihn zusätzlich mit einem Slap-Emote ausstatten. Allerdings sollte dies überaus umständlich für die Entwickler werden, da man voraussichtlich die benötigten Lizenzrechte nicht mehr erhält. Einen Slap-Emote sollte man jedoch nachreichen können, damit zumindest diejenigen versorgt werden, die sich damals den Skin gekauft hatten.

Diese Geschichte zeigt einmal mehr, dass man heutzutage fast alles mit Gaming verbinden kann. Und allzu ernst sollte man all dies nicht nehmen. Genießt also euren Start in die Woche.

Sollte sich Epic Games jedoch zu diesen Wünschen äußern, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: DualShockers

Weitere Meldungen zu Fortnite.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren