Ukraine: Epic Games spendet Fortnite-Einnahmen – Schon 70 Millionen Dollar

Update 3: Mittlerweile sind es mehr als 70 Millionen Dollar, wobei zu beachten ist, dass diese Zahl vom vergangenen Freitag stammt. In der Zwischenzeit dürfte die Summe, die den Opfern des Krieges in der Ukraine zugute kommen soll, noch einmal ordentlich angestiegen sein.

Update 2: Die Summe, die unter anderem den vom Krieg betroffenen Kindern in der Ukraine zugute kommen soll, wächst kontinuierlich. Wie Epic Games bekanntgibt, kamen im Zuge der Aktion schon 50 Millionen Dollar zusammen.

Update: Das ging schnell. Schon kurz nach dem Start der Aktion kamen die ersten 36 Millionen Dollar zusammen, wie Epic Games auf Twitter mitteilt:

Together we’ve already raised $36 million USD for humanitarian relief for Ukraine. The funds will go to @UNICEF, @WFP, @Refugees, @DirectRelief. pic.twitter.com/JQESsGxDVt

