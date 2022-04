Bandai Namco: Gemeinsames Souls-Projekt mit dem Fantasy-Autoren Brandon Sanderson geplant?

Bereits Ende Januar brachte sich der für Werke wie „Elantris“, „Mistborn“ oder „The Stormlight Archives“ bekannte Autor Brandon Sanderson als möglicher Partner für einen neuen Fantasy-Titel aus dem Hause Bandai Namco Entertainment ins Gespräch.

Eine Begebenheit, die offenbar auch an dem japanischen Unternehmen nicht ungesehen vorüberzog. Wie Sanderson in einem Livestream zeigte, erhielt er von Bandai Namco Entertainment nämlich ein Paket, das nicht nur eine Kopie des gefeierten Fantasy-Rollenspiels „Elden Ring“ enthielt. Darüber hinaus war in dem Paket eine persönliche Mitteilug an Sanderson zu finden, in der der japanische Publisher darauf hinweist, dass man an einem gemeinsamen Fantasy- beziehungsweise Souls-Projekt interessiert ist.

Eigenen Angaben zufolge hat Sanderson bereits einen entsprechenden Pitch im Kopf: „Sie sind daran interessiert, vielleicht etwas zusammen zu machen. Ich bin es eigentlich auch. Ich habe tatsächlich einen Pitch für sie im Hinterkopf … also muss ich ihnen vielleicht meinen Pitch schicken und sehen, was sie denken.“

Sanderson hat Interesse an einem gemeinsamen Souls-Titel

„Ich habe immer für alles einen Pitch“, führte Sanderson aus. „Zum Beispiel: ‚Wenn ich jemals ein Soulsborne-Spiel machen würde, was würde ich tun?‘ Ihr wisst, was passiert ist, als ich dachte: ‚Ich habe mich gefragt, was ich tun würde, wenn ich jemals eine Magic: The Gathering-Geschichte schreiben würde?‘ Ich verbrachte vier Jahre lang damit, eine Magic: The Gathering-Geschichte zu entwickeln, sodass ich, als Magic mich kontaktierte und sagte: ‚Hey, willst du eine Geschichte schreiben?‘ sagen konnte: ‚Ja, ich habe bereits eine und ich werde sie schreiben!‘ Und das tat ich.“

„Genauso habe ich mir überlegt: ‚Was würde ich tun, wenn ich ein Soulsborne-Spiel machen würde?'“, fuhr Sanderson fort. „Natürlich kann ich das nicht entscheiden, oder? Aber ich habe es im Hinterkopf, also hört ihr vielleicht etwas von mir. Ich habe einige Ideen … Ich habe immer Ideen.“

Spruchreif ist derzeit also noch nichts.

