Shenmue 4: Publisher gefunden? Hinweise verdichten sich

Auch wenn "Shenmue 3" die kommerziellen Erwartungen laut offiziellen Angaben nicht erfüllen konnte, machen aktuell Berichte die Runde, dass die offizielle Ankündigung von "Shenmue 4" in den kommenden Monaten erfolgen könnte. Für die entsprechenden Gerüchte sorgt aktuell der Publisher 110 Industries.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Deep Silver veröffentlichten Serien-Schöpfer Yu Suzuki und sein Entwicklerstudio Ys Net im Jahr 2019 das Action-Adventure „Shenmue 3“.

Auch wenn sich die Fans in der Vergangenheit immer wieder für einen Nachfolger einsetzten, konnte „Shenmue 3“ die kommerziellen Erwartungen von Deep Silver nicht erfüllen. Folgerichtig schien ein mögliches „Shenmue 4“, mit dem die Geschichte der Reihe fortgesetzt werden könnte, zuletzt in weite Ferne zu rücken. Für neue Hoffnung sorgt aktuell der Publisher 110 Industries, der eine bevorstehende Ankündigung des Nachfolgers angedeutet haben könnte.

Bereits im vergangenen Jahr sorgte der Publisher für Aufsehen, als Yu Suzuki im Tokyo Game Show-Stream des Unternehmens einen Auftritt hatte. Für die neuesten Spekulationen sorgte 110 Industries selbst.

Weitere Hinweise auf eine Zusammenarbeit?

So stellte der Publisher auf Instagram ein neues Artwork zum kommenden Action-Titel „Wanted: Dead“ zur Verfügung, dessen Handlung bekanntermaßen in Hong Kong angesiedelt sein wird. In der Kommentar-Sektion schlug ein Nutzer vor, dass sich 110 Industries mit Ys Net zusammenschließen könnte, um „Shenmue 4“ zu realisieren. Die Antwort des Unternehmens: „Rate doch mal, warum Yu Suzuki im TGS-Stream war“.

In wie weit die Zusammenarbeit mit Yu Suzuki beziehungsweise den Entwicklern von Ys Net damit bestätigt wurde, bleibt abzuwarten. Auf Nachfrage gab ein Sprecher von 110 Industries nämlich lediglich zu verstehen, dass man die aktuellen Gerüchte um „Shenmue 4“ nicht kommentieren möchte.

Da Deep Silver mit den Verkaufszahlen von „Shenmue 3“ nicht zufrieden war, liegt sicherlich der Gedankengang nahe, dass sich Yu Suzuki für die mögliche Finanzierung und Realisierung von „Shenmue 4“ an andere potenzielle Partner wandte. Ob er bei 110 Industries in der Tat Erfolg hatte, werden die kommenden Monate zeigen müssen. Derzeit scheint jedoch einiges darauf hinzudeuten.

No comment. — Wanted: Dead | 110 Industries (@110industries) April 7, 2022

