Trek to Yomi: 4K und 60 FPS bestätigt – Game Director über die Current-Gen-Entwicklung

Einen Monat vor dem Release des Side-Scrollers "Trek to Yomi" gab der zuständige Game Director ein Interview. Ein wichtiges Thema dabei waren die Leistungsunterschiede zwischen PS5 und Xbox Series X/S.

"Trek to Yomi" wurde für PlayStation, Xbox und PC entwickelt.

GamingBolt hat ein Interview mit Marcin Kryszpin von Flying Wild Hog geführt. Dabei handelt es sich um den Game Director von „Trek to Yomi“. Neben dem bald erscheinenden Samurai-Spiel selbst war die Entwicklung auf der PS5 und der Xbox Series X/S ein Thema.

Die wichtigste Info vorweg: Für die beiden Current-Gen-Konsolen bestätigte Kryszpin eine 4K-Auflösung und 60 Bilder pro Sekunde.

Kaum Unterschiede zwischen PS5 und XSX spürbar

Bezüglich der Konsolen wollte der Interviewer wissen, inwiefern sich die unterschiedlichen GPU-Leistungen auf das Spielerlebnis auswirken. Wie ihr wisst verfügt die Sony-Konsole über 10,28 TeraFlops, bei der Xbox Series X sind es 12 TeraFlops. Laut den Entwicklern sei der Unterschied kaum aufgefallen: „Es war wirklich schwer, die Unterschiede zwischen diesen beiden GPUs zu bemerken.“

Auch die SSD-Leistung wurde angesprochen. Beide Laufwerke seien „erstaunlich“ und liefern rasante Ladezeiten. Während auf den abgelösten Konsolen zwischen den Kapiteln 40 bis 50 Sekunden geladen wird, brauchen die Nachfolger gerade mal einen Zehntel davon. Die CPU-Unterschiede seien ebenfalls „winzig„, so der Game Director.

Marcin Kryszpin kommt zu dem Entschluss: „Um ehrlich zu sein, der Unterschied zwischen den beiden Konsolen liegt in den Zahlen begründet. Was die Leistung angeht, kann man sagen, dass sie identisch sind.“

In der aktuellen Konsolengeneration sieht der Entwickler viel Potenzial. Auch einundeinhalb Jahre nach der Markteinführung erhalten die Entwicklerteams Unterstützung, um die Performance ihre Spiele zu verbessern. Eine wichtige Rolle dabei spiele FidelityFX Super-Resolution von AMD. Dank dieser Technologie ist es einfacher denn je, 60 FPS zu erreichen. Und selbst bei Spielen mit nur 30 Frames kann der Detailgrad erhöht werden.

„Trek to Yomi“ kommt am 5. Mai auf den Markt. Ein Release für die Nintendo Switch in naher Zukunft ist laut Kryspin nicht ausgeschlossen. Zudem soll das Sidescrolling-Adventure für Valves Steam Deck optimiert werden.

