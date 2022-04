Trek To Yomi: Der Veröffentlichungstermin und 16 Minuten Gameplay

Am heutigen Nachmittag veröffentlichte Devolver Digital ein 16-minütiges Gameplay-Video zu "Trek to Yomi". Gleichzeitig verkündete der Publisher den genauen Veröffentlichungstermin.

Das Samurai-Abenteuer „Trek to Yomi“ kommt am 5. Mai in den Handel. Neben den PlayStation-Konsolen werden die Xbox Series X/S, Xbox One und der PC bedient. Passend zur Bekanntgabe des Releasedatums haben die Verantwortlichen ein erweitertes Gameplay-Video hochgeladen. Am Ende dieses Artikels könnt ihr euch die Spielszenen anschauen.

Zieht als Samurai in den Kampf

Im Mittelpunkt der Handlung steht ein junger Schwertkämpfer namens Hiroki. Seinem verstorbenen Meister hat er geschworen, seine Heimatstadt vor allen aufkommenden Gefahren zu beschützen. Alleine macht Hiroki sich auf den Weg, um sein Versprechen einzuhalten.

Um ein filmreifes Erlebnis zu schaffen, haben die Entwickler auf spektakuläre Kameraperspektiven und einen ansehnlichen Grafikstil gesetzt. Alle Ereignisse verfolgt ihr aus der Side-Scroller-Perspektive. Auffälig ist die Schwarz-Weiß-Optik des Spiels. Untermalt wird die visuelle Darstellung von eindrucksvoller Musik, die an das feudale Japan angelehnt ist.

Das Kampfsystem basiert auf den traditionellen Waffen der Samurai. Sowohl geübte Schwertkämpfer als auch übernatürliche Kreaturen müsst ihr aus dem Weg räumen. Dabei müsst ihr die Umgebung zu eurem Vorteil nutzen.

„Trek to Yomi“ wurde von Flying Wild Hog entwickelt. Das polnische Entwicklerstudio brachte vor kurzem den dritten „Shadow Warrior“-Ableger auf den Markt. Neben dem hier thematisierten Samurai-Adventure erscheint im Mai „Evil Dead: The Game“.

