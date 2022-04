Hello Neighbor 2: Der Releasetermin steht – Geschlossene Beta gestartet

Anfang des Jahres kündigten die Entwickler von Tiny Built an, dass „Hello Neighbor 2“ auch für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 veröffentlicht wird.

Zum Abschluss der Woche enthüllte das Studio den finalen Releasetermin des Nachfolgers und gab bekannt, dass „Hello Neighbor 2“ ab dem 6. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein wird. Bis zum Release werden also noch ein paar Monate ins Land ziehen.

Ergänzend zur Bekanntgabe des Releasetermins wurde eine geschlossene Beta zu „Hello Neighbor 2“ gestartet, auf die aktuell lediglich Vorbesteller Zugriff erhalten.

Ein unkonventioneller Horror-Ansatz

Die geschlossene Beta bietet euch die Möglichkeit, einen ersten Blick auf den Nachfolger zu werfen und den verantwortlichen Entwicklern von Tiny Built wertvolles Feedback zukommen zu lassen. In „Hello Neighbor 2“ verschlägt es euch in eine offene Welt, in der auf subtile Art und Weise für eine schaurige Horror-Atmosphäre gesorgt werden soll. Gruselige Nachbarn, mysteriöse Dinge, mit denen ihr euch in der Nacht konfrontiert seht, und schaurige Geheimnisse werden die Spielwelt laut Entwicklerangaben auszeichnen.

„Wir nähern uns dem Horror auf eine feinfühligere Art und Weise und verzichten auf die klassischen In-Your-Face-Horror-Aspekte der Erwachsenenwelt“, führten die Macher im Zuge der offiziellen Ankündigung aus. Wer „Hello Neighbor 2“ vorbestellen und sich den Zugriff auf die geschlossene Beta sichern möchte, wird wie gehabt im PlayStation Store fündig.

Anbei der neueste Trailer zu „Hello Neighbor 2“, der anlässlich der Enthüllung des Releasetermins veröffentlicht wurde.

