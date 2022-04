NBA 2K22: Die „Zero Gravity“-Season ist gestartet – Trailer & Details

Der "NBA 2K22"-Support geht in die nächste Runde. Ab dem heutigen Freitag ist Season sechs verfügbar, die den Titel "Zero Gravity" trägt. Nachfolgend der Trailer und die neuen Inhalte im Detail.

Spieler von „NBA 2K22“ dürfen sich jetzt in die neue Season stürzen. Im Mittelpunkt steht der Basketballer Jayson Tatum, dessen Aufstieg ihr begleiten werdet. Zahlreiche neue Inhalte kommen in den bestehenden Spielmodi dazu.

Zahlreiche neue Belohnungen hinzugefügt

Unter anderem davon betroffen ist der Karrieremodus. Das Update führt neue Umgebungen und ein Stufe-40-Maskottchen ein. Zusätzlich gibt es bei den Belohnungen weitere Kleidungsstücke, ein BMX und sonstige Items. Zudem können sich die Spieler auf neue galaktische Events freuen.

Auch im „Mein TEAM“-Modus sind neue Gegenstände vorhanden. Zum Beispiel einen „Dark Matter“ Josh Giddey auf Stufe 40. Übrigens könnt ihr euch ein Hall of Fame-Abzeichen verdienen, indem ihr alle 80 Abzeichen freischaltet.

Der nächste Modus mit frischem Content ist „The W“. Genau wie in den anderen beiden Modi sind neue Belohnungen verfügbar. Was sich darunter befindet? Eine 2K Breakthrough-Ausrüstung, ein passendes Bekleidungspaket und ein weiteren Abzeichen-Punkt. Solltet ihr die Hall of Fame-Stufe erreichen, dürft ihr außerdem Basketball-Spielerinnen Katie Smith und Cheryl Ford in eure Kontaktliste aufnehmen.

Die letzten erwähnenswerten Neuerungen beziehen sich auf First Fridays. Das ist die Songliste im Spiel, der jeden Freitag neue Lieder hinzugefügt werden. Eingefügt wurde eine neue Playlist mit Tracks von Smino, Krisy und ENNY.

So lautet die offizielle Beschreibung: „Die NBA ist voll von überlebensgroßen Superstars, die alle auf der Suche nach dem begehrtesten Stück glänzender Hardware in der Galaxie sind. Das ganze Jahr über hast du in NBA 2K22 deinen eigenen Weg eingeschlagen, und jetzt ist es an der Zeit, die Grenzen des Möglichen zu erweitern.“

Der Launch-Trailer:

