The Quarry: Regiestuhl und mehr – Weitere Details zum Film-Modus

Vor wenigen Wochen kündigte das britische Entwicklerstudio Supermassive Games mit dem Horror-Titel „The Quarry“ sein neuestes Projekt für die Konsolen und den PC an.

Wie bereits im Rahmen der offiziellen Ankündigung versprochen wurde, wird sich „The Quarry“ sowohl an Spieler als auch an Nichtspieler richten. Hier kommt der Film-Modus ins Spiel, dessen Name bereits deutlich macht, um was es hier geht. So ist es hier möglich, „The Quarry“ in einen (interaktiven) Film zu verwandeln. Im Zuge eines aktuellen Hands-Ons nannten die englischsprachigen Kollegen von IGN weitere Details zum Film-Modus, der es den Spielern ermöglichen wird, im virtuellen Regiestuhl Platz zu nehmen.

Passt verschiedene Parameter individuell an

Dort könnt ihr aktiv Einfluss auf die Art und Weise nehmen, wie „The Quarry“ als Film abläuft. Beispielsweise steht ihr zunächst vor der Aufgabe, verschiedene Parameter wie die Eigenschaften euer Charaktere anzupassen. Unter anderem legt ihr fest, wie sich die einzelnen Charaktere in Stresssituationen oder gefährlichen Momenten verhalten. Auch die Art und Weise, wie sie sich in Dialogen äußern oder im Kampf reagieren, kann bei jedem Charakter einzeln verändert werden.

Zu den Eigenschaften gehören „unbeholfen“, „sympathisch“, „entspannt“, „wachsam“, „unberechenbar“ und viele mehr. Dank der unterschiedlichen Eigenschaften und Vorgehensweisen, die den Charakteren zugewiesen werden können, sollen im Film-Modus von „The Quarry“ immer wieder unterschiedliche Situationen und Abläufe entstehen.

„The Quarry“ wird ab dem 10. Juni 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

