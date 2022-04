The Quarry: Grafik, Erkundungen, Dialoge und mehr im Gameplay-Video

Supermassive Games arbeitet an einer weiteren Horror-IP namens „The Quarry“. Erscheinen soll der Titel im Juni dieses Jahres für Konsolen und PC. Im Vorfeld der bevorstehenden Veröffentlichung lassen die Entwickler mithilfe einer ausführlichen Gameplay-Präsentation einen Blick auf den düsteren Titel werfen. Das entsprechende Video zu „The Quarry“ könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Im Video zu „The Quarry“ werdet ihr zunächst in einen stockfinsteren Wald versetzt, in dem sich die Protagonisten mit ihrem Auto verfahren, was eine Kette von Horror-Ereignissen in Gang setzt. Das Gameplay setzt – ähnlich wie bei „The Dark Pictures“ – stark auf die Verwendung von Quick-Time-Events.

Lasst eure Entscheidungen wirken

Ebenfalls ist zu erkennen, dass die Dialoge von „The Quarry“ an bestimmten Stellen Raum für Entscheidungen bieten. Mit eurer Wahl könnt ihr einen bestimmten Weg festlegen, was sich auf spätere Abschnitte des Spiels auswirken wird.

Die gezeigte Grafik von „The Quarry“ macht einen ordentlichen Eindruck, was nicht zuletzt für die Gesichtsanimationen und die Bewegungserfassung gilt. Unterstichen wird das Ganze von einer überzeugenden Sprachausgabe.

Nach der Ankündigung von „The Quarry“ betonten die Entwickler von Supermassive Games, dass euch mit dem neuen Werk ein Projekt erwartet, das sich sowohl an Spieler als auch an Nicht-Spieler richtet. Die Stärke des Titels sei die Handlung, die zugänglich gestaltet wurde. Sofern ihr es wünscht könnt ihr „The Quarry“ auch wie einen Film betrachten.

Zu diesem Zweck wurden mehrere Schauspieler engagiert, die ihre Qualitäten in die Umsetzung der Geschichte einfließen ließen. Einige mehr oder weniger bekannte Namen und weitere Einzelheiten zu „The Quarry“ sind in der Ankündigung des Titels zusammengefasst.

„The Quarry“ erscheint am 10. Juni 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Vorbestellungen sind laut Hersteller ab sofort möglich – beispielsweise bei Amazon.

