Kojima Productions: Von Sony übernommen? Aktualisiertes Banner facht die Gerüchte an

In den vergangenen Wochen machte Sony Interactive Entertainments Jim Ryan mehrfach deutlich, dass sein Unternehmen nach weiteren Übernahmekandidaten Ausschau hält und die PlayStation Studios weiter vergrößern möchte.

Zuletzt wiesen mehrere Insider darauf hin, dass Sony Interactive Entertainment dieses Mal in Japan fündig geworden sein könnte. Darauf deuten auch aktuelle Gerüchte hin, in denen von einer Übernahme der „Death Stranding“-Macher von Kojima Productions die Rede ist. Ihren Ursprung fanden die Spekulationen in einer aktualisierten Version des offiziellen PlayStation Studios-Banners, auf dem verschiedene Studios mit einem Artwork ihrer bekanntesten Marke aufgeführt werden.

In die besagte Grafik wurde kürzlich auch „Death Stranding“ aufgenommen. Nun kann natürlich nur vermutet werden, was es mit diesem Schritt auf sich hat.

Eine offizielle Stellungnahme steht noch aus

Zum einen wäre denkbar, dass Kojima Productions in der Tat von Sony Interactive Entertainment übernommen wurde. Dass ein ungewollter Leak die Überraschung im Vorfeld der offiziellen Bestätigung verdirbt, würde dem japanischen Unternehmen übrigens nicht zum ersten Mal passieren. Als Anfang des Jahres die „Returnal“-Macher von Housemarque übernommen wurden, veröffentlichte die japanische Niederlassung von Sony Interactive Entertainment beispielsweise den falschen Tweet und bestätigte mit diesem den Kauf von Bluepoint Games.

Weitere Meldungen zum Thema:

Auf der anderen Seite muss natürlich angemerkt werden, dass die Rechte an der „Death Stranding“-Marke bei Sony Interactive Entertainment liegen. In der Vergangenheit wiesen die Verantwortlichen bereits darauf hin, dass auch Nicht-Sony-Studios mit dem PlayStation Studios-Branding versehen werden, wenn ein Spiel von Sony Interactive Entertainment produziert beziehungsweise finanziert wird.

Eine offizielle Stellungnahme zu den aktuellen Gerüchten um Sony Interactive Entertainment und Kojiam Productions steht noch aus.

Quelle: XFire

Weitere Meldungen zu Kojima Productions.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren