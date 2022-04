Avatar Frontiers of Pandora: Playtest angekündigt – Neue Details in Kürze?

Wie im Juni des vergangenen Jahres bekannt gegeben wurde, wird der „Avatar“-Titel, der sich zur Zeit bei den „The Division“-Machern von Ubisoft Massive in Entwicklung befindet, den Namen „Avatar: Frontiers of Pandora“ tragen. Versprochen wird ein Videospiel, mit dem mehr als nur eine simple Nacherzählung des erfolgreichen Kinofilms geboten wird.

Via Twitter wandten sich die Entwickler von Ubisoft Massive an Spieler und Spielerinnen, die in Malmö oder im Einzugsgebiet der schwedischen Stadt wohnen. Diese erhalten mit etwas Glück die Möglichkeit, an einem internen Playtest teilzunehmen und einen ausführlichen Blick auf „Avatar: Frontiers of Pandora“ zu werfen.

Dies könnte darauf hindeuten, dass sich auch die ausführliche offizielle Präsentation des ambitionierten Titels nähert, und würde zu den Gerüchten um einen großen Games-Showcase von Ubisoft passen.

Laut dem als verlässliche Quelle geltenden Industrie-Insider Tom Henderson möchte Ubisoft den bisher nicht offiziell angekündigten Games-Showcase nutzen, um uns Updates zu bereits bekannten Projekten zu liefern und zudem neue Projekte anzukündigen. Darunter ein neues „Prince of Persia“. Eine offizielle Stellungnahme zu den Gerüchten um Ubisofts Games-Showcase steht derzeit allerdings noch aus.

Weitere Meldungen zum Thema:

Wie die verantwortlichen Entwickler von Ubisoft Massive bestätigten, handelt es sich bei „Avatar: Frontiers of Pandora“ um einen First-Person-Titel im „Avatar“-Universum, der eine neue Geschichte erzählt und neue Charaktere in den Mittelpunkt des Geschehens rückt.

„Avatar: Frontiers of Pandora“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S sowie Googles Streaming-Dienst Stadia in Arbeit und wird 2023 erscheinen.

We are looking for playtesters for Avatar: Frontiers of Pandora! If you live near Malmö, we would love for you to sign up. 🎮👉 https://t.co/pPBxrPyJ60#AvatarFrontiers #Playtest pic.twitter.com/oZDDz5vI9v

— Massive Entertainment – A Ubisoft Studio 🎮 (@UbiMassive) April 20, 2022