Roller Champions: Entwicklung abgeschlossen – Releasetermin in Kürze

Mittlerweile sind seit der offiziellen Ankündigung des Multiplayer-Sport-Titels „Roller Champions“ im Rahmen der E3 2019 fast drei Jahre ins Land gezogen.

Nachdem sich der Release des Free2Play-Titels zuletzt immer wieder verschob, meldeten sich die Verantwortlichen von Ubisoft nun mit erfreulichen Neuigkeiten für interessierte Spieler und Spielerinnen zu Wort. Wie bekannt gegeben wurde, erreichte „Roller Champions“ offiziell den Gold-Status. Somit ist die Entwicklung des Multiplayer-Titels abgeschlossen.

Weiter heißt es, dass die Spielerschaft die Augen offen halten sollte, da schon in Kürze weitere Details zum Launch von „Roller Champions“ genannt werden sollen – darunter der finale Releasetermin.

Spielerisch versteht sich „Roller Champions“ laut offiziellen Angaben als ein Multiplayer-Titel, in dem zwei Teams, bestehend aus jeweils drei Spielern oder Spielerinnen, gegeneinander antreten. Die Aufgabe besteht darin, auf Rollerblades eine Runde mit dem Ball in der Hand abzuschließen, ohne dass man das Spielgerät verliert oder erfolgreich von einem Gegner attackiert wird.

Um eine möglichst große Zielgruppe ansprechen zu können und die Einstiegshürde möglichst niedrig zu legen, entschloss sich Ubisoft dazu, „Roller Champions“ in Form eines Free2Play-Titels zu veröffentlichen. Wie es bei kostenlos spielbaren Projekten dieser Art der Fall ist, soll die langfristige Finanzierung über zusätzliche Inhalte wie Season-Pässe oder kosmetische Extras erfolgen.

Greetings, Champions!

Today we are thrilled to announce we have #GoneGold! 🥇

Keep your eyes open as we will be sharing more on our launch date soon. 👀 pic.twitter.com/O1xhUugIqQ

— Roller Champions (@RollerChampions) April 20, 2022