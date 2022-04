Sherlock Holmes Chapter One: Releasetermin für die PS4 – Xbox One-Version eingestellt

Heute spendierten die Entwickler von Frogwares der PlayStation 4-Version von "Sherlock Holmes: Chapter One" einen finalen Releasetermin. Im Zuge der entsprechenden Ankündigung räumte das Studio zudem ein, dass die Arbeiten an der Xbox One-Umsetzung eingestellt wurden.

Im vergangenen Jahr wurden der PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S mit dem Detektiv-Abenteuer „Sherlock Holmes: Chapter One“ bedacht, während die Umsetzungen für die PlayStation 4 und die Xbox One auf 2022 verschoben wurden.

In einer aktuellen Mitteilung spendierten die verantwortlichen Entwickler von Frogwares der PlayStation 4-Umsetzung einen finalen Releasetermin und gaben bekannt, dass diese ab dem kommenden Donnerstag, den 28. April 2022 erhältlich sein wird. Die Xbox One-Fassung hingegen wird nicht mehr erscheinen, da sich Frogwares dazu entschloss, die Arbeiten an der Portierung auf Microsofts Last-Gen-Konsole einzustellen.

Ein Schritt, den die Entwickler in einer aktuellen Stellungnahme auf die knapp bemessenen Ressourcen des Studios und den Aufwand bei der Optimierung für die alten Konsolen zurückführen.

Die Stellungnahme im Wortlaut

Die Entwickler von Frogwares führten aus: „Von September letzten Jahres bis Februar 2022 haben wir hart daran gearbeitet, unser Spiel für PC und Konsolen der alten und aktuellen Generation zu optimieren. Während dieser Zeit stellten wir fest, dass der Umfang der Arbeit größer war als geschätzt. Deshalb haben wir letztes Jahr die Entscheidung getroffen, zuerst die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu veröffentlichen und an der Optimierung der Versionen der alten Generation zu arbeiten.“

„Nach der Validierung von Sherlock Holmes: Chapter One für die aktuelle Generation im Oktober haben wir weiter an der Optimierung der Versionen für PlayStation 4 und Xbox One gearbeitet. Wir haben versucht, so viel wie möglich aus der alten Generation herauszupressen.“

„Es wurde viel unsichtbare Arbeit geleistet, aber auch so sichtbare wie Änderungen an der Karte der Stadt auf der PlayStation 4- und Xbox One-Version, damit das Spiel reibungsloser laufen konnte (wir haben bestimmte Gassen, Abkürzungen usw. geschnitten). Und als wir der Fertigstellung dieser Versionen immer näher kamen, kam es zum Krieg“, so das ukrainische Studio weiter.

„Zu sagen, dass der Krieg uns geprägt hat, ist wahrscheinlich die Untertreibung des Jahrzehnts. Abgesehen von unserer persönlichen und seelischen Situation hat uns der Krieg produktionstechnisch stark getroffen“, heißt es abschließend.

