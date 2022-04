Rogue Lords: Teufliches Roguelike für die Konsolen veröffentlicht – Trailer & Details

Nachdem „Rogue Lords“ in den vergangenen Monaten in der Beta-Phase auf Herz und Nieren geprüft wurde, ist der Roguelike-Titel ab sofort für die Konsolen erhältlich.

Zu den Besonderheiten von „Rogue Lords“ gehört die Tatsache, dass ihr in der Rolle des Teufels das Neuengland des 18. Jahrhunderts unsicher macht und dabei unter anderem den Hexenprozessen von Salem beiwohnt. Nachdem der Teufel zehn Jahre vor den Geschehnissen von „Rogue Lords“ eine schmerzhafte Niederlage einstecken musste, kehrt er nun in die Welt der Menschen zurück und versucht ein weiteres Mal, seine durchtriebenen Pläne in die Tat umzusetzen.

Rundenbasierte Gefechte & interaktive Ereignisse

Um Rache an den Dämonenjägern zu nehmen, stellt ihr euch ein Team aus drei Jüngern zusammen. Die individuellen Fähigkeiten eurer Begleiter müssen in den knackigen rundenbasierten Gefechten von „Rogue Lords“ gezielt eingesetzt werden, um die Mitglieder der „Sanctua Lumen“ genannten Sekte zu besiegen. Da die Weltkarte bei jedem Durchlauf neu generiert wird, soll kein Durchlauf des Roguelikes dem anderen gleichen.

„Die Entscheidung der Route ist abhängig von den Ereignissen, die sie auslösen möchten. Doch auch wenn sie sich für eine entschieden haben, ist für den Teufel nichts wirklich endgültig. Durch das Opfern eines Teils der Essenz können geheime Wege genutzt werden, um auf einfache Weise besondere Orte zu erreichen, die den Verlauf des finsteren Abenteuers verändern können“, so die Entwickler weiter.

Anbei der offizielle Launch-Trailer zu „Rogue Lords“.

