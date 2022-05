Europa-Charts: Switch die erfolgreichste Konsole im April 2022 – PS5 legt zu

Wie aus den Erhebungen der Marktforscher von GSD hervorgeht, sicherte sich die Switch im vergangenen Monat den Titel der meistverkauften Konsole Europas. Allerdings gilt zu beachten, dass der deutsche und der britische Markt in den Erhebungen nicht berücksichtigt werden.

Zum Start in die neue Woche veröffentlichten die Marktforscher von GSD diverse interessante Statistiken zum europäischen Verkaufsmonat April 2022.

Wie es heißt, sicherte sich Nintendos Switch im vergangenen Monat zum siebten Mal in Folge den Titel der meistverkaufen Konsole Europas. Die PlayStation 5 wiederum feierte in Europa zwar ihren bisher erfolgreichsten Monat überhaupt, trotz allem gelang es ihr nicht, die Switch von der Spitze zu verdrängen. Auf dem dritten Platz fand sich in April 2022 die Xbox Series X/S ein.

Insgesamt wurden in Europa im April 2022 289.000 Konsolen verkauft. Gegenüber dem März 2022 entspricht dies laut GSD einem Minus von 15 Prozent.

Nicht alle Märkte wurden berücksichtigt

Allerdings gilt zu bedachten, dass die von GSD erhobenen Statistiken nur bedingt aussagekräftig sind. Genau wie es in den vergangenen Monaten der Fall war, wurden Deutschland und Großbritannien in den Erhebungen nicht berücksichtigt. Und hier haben wir es immerhin mit den beiden größten Videospielmärkten Europas zu tun. Erschwerend kommt hinzu, dass die PS5 in Großbritannien im April 2022 mit diversen Nachlieferungen versehen wurde.

Diese führten dazu, dass die britischen Verkaufszahlen der PlayStation 5 gegenüber dem Monat März 2022 um 59 Prozent zulegten. Wie Sony im kürzlich veröffentlichten Bericht zum am 31. März 2022 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2021/2022 bekannt gab, wurde die PlayStation 5 im letzten Fiskaljahr 11,5 Millionen Mal ausgeliefert und verpasste somit die internen Erwartungen von 14,8 Millionen Einheiten deutlich.

Eine Entwicklung, die Sony unter anderem auf den weltweiten Mangel an Halbleitern und Chips zurückführte. Für das laufende Geschäftsjahr 2022/2023 rechnet das Unternehmen mit einer steigenden Nachfrage und rund 18 Millionen ausgelieferten PS5-Konsolen.

Quelle: GamesIndustry.biz

