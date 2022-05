Evil Dead – The Game: Die internationalen Testwertungen und ein Vergleichsvideo

Evil Dead – The Game:

Seit einer Woche verweilt "Evil Dead: The Game" auf dem Markt. In der Zwischenzeit sind mehrere Testwertungen eingereicht worden, die ein positives Bild zeichnen. Zudem kann ein ausführliches Vergleichsvideo angeschaut werden.

Die Spieler sind mit "Evil Dead: The Game" zufrieden.

Kann „Evil Dead: The Game“ die Kritiker überzeugen? Einigermaßen schon. Genau eine Woche nach der Veröffentlichung kommt das horrorlastige Multiplayer-Spiel auf 74 Metascore-Punkte. Der User-Score fällt mit 8 Punkten sogar noch etwas besser aus.

12 von 21 Testwertungen im grünen Bereich

Insgesamt sind 21 Rezensionen verfügbar, wovon 12 positiv ausfallen. Eine negative Bewertung gibt es nicht. Ein paar der eingereichten Testwertungen im Folgenden:

PlayStation Universe (80 Punkte): „Es ist nicht das größte Multiplayer-Erlebnis, das man derzeit finden kann, aber Evil Dead: The Game nutzt seine schlanke Natur, um einen düster-fröhlichen Spaß zu liefern, der alles, was Evil Dead ausmacht, mit großem Erfolg aufgreift. Saber Interactive lässt sein solides World War Z-Spiel mit einem weiteren gut zusammengestellten Multiplayer-Horror-Titel folgen.“

GamersRD (80 Punkte): Evil Dead: „The Game ist ein Horror-Titel, der uns überrascht, indem er uns zwei Aspekte bietet: Überlebende oder das personifizierte Böse zu sein. Wir haben mehrere Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten und wir müssen wissen, wie wir zusammenarbeiten, um die Tore der Hölle zu schließen. Wir können es im Koop-Modus spielen oder anpassbare lokale Spiele genießen.“

The Games Machine (76 Punkte): „Ob du nun mit deinen Freunden oder alleine spielst, Evil Dead: The Game bietet dir ein kurzes, aber unterhaltsames Action-Survival-Erlebnis. Es ist eine gute Idee, ein paar Freunde mitzunehmen – Ash ist immer noch einer der besten Charaktere im Horror-Universum, aber er kann nicht alles alleine machen! Wie immer bei Multiplayer-Spielen werden der Erhalt der Spielerbasis und die Unterstützung durch die Entwickler in den kommenden Wochen und Monaten von entscheidender Bedeutung sein.“

IGN Spain (70 Punkte): „Evil Dead: The Game funktioniert als asymmetrischer Multiplayer und als große Hommage an die Franchise. Mit dem Feinschliff einiger Details könnten wir einen neuen Maßstab für das Genre setzen.“

Metro GameCentral (60 Punkte): „Eine liebevolle Hommage an die Evil-Dead-Franchise, aber eine Serie, die dem 4-vs.-1-Konzept nicht besonders gerecht wird, mit seichten Kämpfen und zu wenig Abwechslung.“

In grafischer und technischer Hinsicht solide

Kommen wir zum technischen Vergleich. Welche genauen Unterschiede zwischen den Plattformen bestehen, seht ihr im unten eingebundenen Video.

Eines haben alle Versionen gemeinsam: Überall kommt Temporal Upsample zum Einsatz, das die Auflösung anpasst. Auf dem PC kommt zusätzlich Nvidia DLSS zum Einsatz.

Die Current-Gen-Versionen zeigen ein grundsätzlich höheres Geometrie-Niveau. Zudem ist dieses Mal die Xbox Series S der leistungsstärkeren Series X und der PS5 nur leicht unterlegen.

Wie sieht der Vergleich zwischen der PS4 und der Xbox One aus? Ein paar Texturen und die Ladezeiten sind auf der Sony-Konsole schlechter, dafür sind die Schatten und die Vegetation hochwertiger. Auf den aktuellen Konsolen fallen die Ladezeiten nahezu gleich schnell aus.

Abgesehen von der PS5 und der XSX verfügen alle Versionen über eine nicht gesperrte Bildwiederholrate. Eine Funktion zum Blockieren fehlt.

Die Videospieladaption von „Evil Dead“ ist für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und PC erhältlich.

Alle Versionen im direkten Vergleich:

