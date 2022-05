PS4 & PS5: Days of Play-Aktion startet diese Woche – Gerücht

Es scheint, dass die Days of Play-Aktion in diesem Jahr zurückkehren wird. Dabei handelt es sich um eine von PlayStation initiierte Rabattaktion, in deren Rahmen meist sowohl Spiele als auch bestimmte Hardware-Produkte mit kleineren und größeren Rabatten verkauft werden.

Gerüchte über den Start der Days of Play 2022 kamen schon in der vergangenen Woche in den Umlauf. Auf dem Twitter-Account Cheap Ass Gamer tauchte der 25. Mai 2022 als möglicher Starttermin der diesjährigen Aktion auf. Das Datum wurde inzwischen vom Twitter-Insider Wario64 „bestätigt“, der zugleich eine passende Promografik in den Umlauf brachte.

Day of Play vom 25. Mai bis 8. Juni?

Das Bild, das ihr euch weiter unten anschauen könnt, macht den Eindruck, dass es aus einer E-Mail oder einer größeren Werbegrafik entnommen wurde. Neben dem Startdatum bestätigt das Bild augenscheinlich auch, dass die Days of Play am 8. Juni 2022 enden werden. Es ist unklar, woher Wario64 diese Information hat.

Aufgrund der ausstehenden Ankündigung liegen derzeit keine weiteren Details zu den Days of Play 2022 vor. Allerdings lieferte Wario64 einen möglichen Hinweis. Auf die Frage eines Followers, ob es im Rahmen des Verkaufs eine limitierte PS5-Edition geben werde, brachte er noch einmal das momentan nicht erhältliche PS5-Bundle mit „Horizon Forbidden West“ ins Gespräch. Zumindest scheint er zu vermuten, dass das Bundle im Zuge der Rabattaktion eine Rolle spielen könnte.

Während der jährlich stattfindenden Days of Play-Aktion werden in der Regel zahlreiche PlayStation-Spielen günstiger zum Verkauf angeboten. Im vergangenen Jahr gab es beispielsweise Rabatte auf Blockbuster wie „Ghost of Tsushima“, „The Last of Us Part 2“, „Demon’s Souls“ und „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“. Ebenfalls könnte PlayStation Plus einen größeren Preisnachlass erhalten – passend zur Einführung des dreistufigen PS Plus-Modells, das hierzulande im kommenden Juni starten wird.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Sofern sich die Informationen der Insider bewahrheiten, müsste die Ankündigung der neuen Days of Play-Aktion spätestens in den nächsten zwei Tagen erfolgen. Passen würde der Termin zur regulären Freischaltung neuer PSN-Deals, die in der Regel am Mittwoch erfolgt. Sobald die Bestätigung erfolgt, erfahrt ihr es bei uns.

PlayStation Days of Play begins May 25th pic.twitter.com/haKu3MaUnf — Wario64 (@Wario64) May 22, 2022

Weitere Meldungen zu Days of Play.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren