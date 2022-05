Star Wars First Assault: Shooter wurde einen Tag vor der Enthüllung gestrichen

Angesichts der Ankündigung von "Star Wars Jedi: Survivor" blickte Senior-Encounter-Designer Patrick Wren noch einmal in die Vergangenheit. Wie er anmerkte, wurde der Multiplayer-Shooter "Star Wars: First Assault" seinerzeit weniger als einen Tag vor der offiziellen Enthüllung von Disney gestrichen.

Im Rahmen der diesjährigen „Star Wars Celebration“ Ende der vergangenen Woche wurde mit „Star Wars Jedi: Survivor“ endlich der offizielle Nachfolger zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“ für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S angekündigt.

Anlässlich der offiziellen Ankündigung des Sequels blickte Respawn Entertainments Senior-Encounter-Designer Patrick Wren noch einmal auf seine bisherige Laufbahn zurück und kam dabei auf den Multiplayer-Shooter „Star Wars: First Assault“ zu sprechen. „First Assault“ entstand seinerzeit unter anderem für die Xbox 360 und wurde wohl Anfang 2013 von Disney gestrichen, nachdem das Unternehmen Lucas Arts komplett übernommen hatte.

Ein Schritt, von dem die Entwickler hinter „Star Wars: First Assault“ laut Wren eiskalt erwischt wurden. Demnach wurde der Multiplayer-Shooter nämlich weniger als einen Tag vor der geplanten Enthüllung von Disney eingestellt.

Wren lobt sein aktuelles Entwicklerteam

„Mann. Die Jedi Survivor-Ankündigung bedeutet mir so viel. Es hat mich umgebracht, dass ein Star Wars-Spiel weniger als einen Tag vor der Ankündigung vor zehn Jahren eingestellt wurde. Das war scheiße. Ich habe auf diesen Moment gewartet und hätte mir kein besseres Spiel wünschen können, an dem ich mit einem so großartigen Team arbeiten könnte“, führte Wren via Twitter aus.

Allzu viele Details zu „Star Wars Jedi: Survivor“ wurden bisher nicht genannt. So ist lediglich bekannt, dass der Nachfolger im Laufe des kommenden Jahres für die eingangs erwähnten Plattformen erscheinen und einen düsteren Grundton verfolgen wird. Darüber hinaus dürfen sich die Spieler auf ein Weidersehen mit dem Protagonisten Cal Kestis und diversen alten Bekannten freuen.

Weitere Details und Eindrücke zum Sequel sollen in den nächsten Monaten folgen.

