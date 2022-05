F1 22: Neuer Trailer stellt euch die Features des Rennspiels vor

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release stellten Electronic Arts und Codemasters einen frischen Trailer zu "F1 22" bereit. In diesem wird etwas näher auf die Features des Rennspiels eingegangen.

Mit „F1 22“ geht die offizielle Rennspiel-Serie zur Formel 1 in wenigen Wochen in ihre nächste Runde. Zur Einstimmung auf den nahenden Release stellten Electronic Arts und die Entwickler von Codemasters einen neuen Trailer bereit.

Das frisch veröffentlichte Video bringt es auf eine Laufzeit von rund zwei Minuten und geht auf die verschiedenen Features ein, die euch in diesem Jahr geboten werden. Zu den größten Neuerungen gehört der „F1 Life“-Modus, in dem euch das Luxusleben eines Rennfahrers näher gebracht wird. Gleichzeitig könnt ihr hier euer Zuhause einrichten und euren Fahrer anpassen.

Ebenfalls neu sind die Supercars, die von euch gesammelt und gefahren werden können. Außen vor bleibt in diesem Jahr leider der „Braking Point“ genannte Story-Modus aus dem Vorjahr.

Story-Modus soll irgendwann zurückkehren

Allerdings werdet ihr nicht dauerhaft auf den Story-Modus verzichten müssen. Wie die Entwickler von Codemasters kürzlich klar stellten, soll der Story-Modus in einem der kommenden „F1“-Ableger nämlich ein Comeback feiern. Wann es im Endeffekt so weit sein wird, verrieten die Verantwortlichen des Studios bisher allerdings nicht.

Weitere Meldungen zu F1 22:

„Die neue Ära erwartet Sie mit überarbeiteten Physik- und Handling-Engines. Tauchen Sie außerdem zum ersten Mal mit VR auf dem PC in den Nervenkitzel der Formel 1 ein“, so die offizielle Beschreibung des diesjährigen Ablegers weiter. „Fahre Pirelli Hot Laps in legendären Supersportwagen und erlebe F1 Life – dein neues soziales Zentrum für deine Sammlung von Supersportwagen, Mode, Gegenständen und Accessoires.“

„F1 22“ erscheint am 1. Juli 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu F1 22.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren